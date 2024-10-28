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Posted 28 октября, 18:59

Published 28 октября, 18:59

Modified 28 октября, 18:59

Updated 28 октября, 18:59

Заммэра Ефимов: В столице в рамках программы КРТ построят новостройки для реновации

Заммэра Ефимов: В столице в рамках программы КРТ построят новостройки для реновации

28 октября 2024, 18:59
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве ведется активное строительство жилья в рамках комплексного развития территорий (КРТ) и реновации на инвесторские средства. Общая площадь строительства достигает одного миллиона квадратных метров.

По информации, представленной заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, по КРТ в совокупности реализуют 14 проектов. Общая площадь строительства составляет почти 354 га.

Как информирует mos.ru, на инвесторские средства реализуется программа реновации в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах столицы.

Согласно данным, предоставленным Владимиром Ефимовым, благоустройство и озеленение является одним из условий реализации строительства новых кварталов, в которых также появятся детские площадки и будет установлено оборудование для занятий спортом на открытом воздухе.

Согласно заявлению министра правительства Москвы, главы департамента горимущества Максима Гамана, неполных 9,3 миллиона квадратных метров разного рода недвижимости будет построено в Москве в рамках 14 проектов КРТ. Жилые площади и коммерческая застройка займут 5,7 миллиона квадратных метров, около 2,5 миллиона квадратных метров предусмотрено под общественно-деловые и соцобъекты. Площадь будущих производств превысит один миллион квадратных метров.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, по программе реновации будут построены жилые комплексы с просторными квартирами и улучшенной отделкой. В них смогут поселиться более 20 тысяч граждан. Нижние этажи новостроек отведены под торговые площади, аптеки, заведения общепита, салоны красоты и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения высокого качества проживания в этих домах и шаговой доступности товаров и услуг.

Вместо прежних промзон и нерационально применяемых участков земли в Москве растут многофункциональные кварталы, возводимые по программе КРТ. Строятся новые дороги, появляются современные жилищные комплексы, развивается современная инфраструктура. Сейчас в российской столице на общей площади более 3,1 тысячи гектаров по программе комплексного развития территорий реализуется 236 проектов, которые прорабатывают по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

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