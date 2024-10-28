Заммэра Ефимов: В столице в рамках программы КРТ построят новостройки для реновации

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, по программе реновации будут построены жилые комплексы с просторными квартирами и улучшенной отделкой. В них смогут поселиться более 20 тысяч граждан. Нижние этажи новостроек отведены под торговые площади, аптеки, заведения общепита, салоны красоты и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения высокого качества проживания в этих домах и шаговой доступности товаров и услуг.