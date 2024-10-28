Заммэра Ефимов: В столице в рамках программы КРТ построят новостройки для реновации

Posted 28 октября, 18:59
Published 28 октября, 18:59
Modified 28 октября, 18:59
Updated 28 октября, 18:59
По информации, представленной заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, по КРТ в совокупности реализуют 14 проектов. Общая площадь строительства составляет почти 354 га.
Как информирует mos.ru, на инвесторские средства реализуется программа реновации в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах столицы.
Согласно данным, предоставленным Владимиром Ефимовым, благоустройство и озеленение является одним из условий реализации строительства новых кварталов, в которых также появятся детские площадки и будет установлено оборудование для занятий спортом на открытом воздухе.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, главы департамента горимущества Максима Гамана, неполных 9,3 миллиона квадратных метров разного рода недвижимости будет построено в Москве в рамках 14 проектов КРТ. Жилые площади и коммерческая застройка займут 5,7 миллиона квадратных метров, около 2,5 миллиона квадратных метров предусмотрено под общественно-деловые и соцобъекты. Площадь будущих производств превысит один миллион квадратных метров.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, по программе реновации будут построены жилые комплексы с просторными квартирами и улучшенной отделкой. В них смогут поселиться более 20 тысяч граждан. Нижние этажи новостроек отведены под торговые площади, аптеки, заведения общепита, салоны красоты и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения высокого качества проживания в этих домах и шаговой доступности товаров и услуг.
Вместо прежних промзон и нерационально применяемых участков земли в Москве растут многофункциональные кварталы, возводимые по программе КРТ. Строятся новые дороги, появляются современные жилищные комплексы, развивается современная инфраструктура. Сейчас в российской столице на общей площади более 3,1 тысячи гектаров по программе комплексного развития территорий реализуется 236 проектов, которые прорабатывают по поручению мэра столицы Сергея Собянина.