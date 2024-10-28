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Posted 28 октября, 08:02

Published 28 октября, 08:02

Modified 28 октября, 08:08

Updated 28 октября, 08:08

В Свердловской области будут судить мужчину из-за нападения на полицейских

Житель Асбеста не поверил в реальность полицейских, теперь его ждет тюрьма

28 октября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области будут судить мужчину из-за нападения на полицейских

Житель Асбеста напал на двух полицейских, которые раздавали памятки пожилым людям о мошенниках. Его может ждать до 5 лет тюрьмы.

Мужчина напал на сотрудниц МВД во время рейда «Внимание — мошенник!». По сообщениям пресс-службы МВД, мужчина не поверил в то, что полицейские настоящие, и применил к ним насилие.

Как отметил начальник пресс-службы МВД Валерий Горелых, конфликт мог бы решиться за 30 секунд, если бы мужчина позвонил в дежурную часть и уточнил, настоящие ли полицейские к нему пришли.

Напомним, в Екатеринбурге раскрыли преступление 30-летней давности. Двух мужчин обвиняют в изнасиловании и убийстве двух девочек.

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