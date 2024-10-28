Житель Асбеста не поверил в реальность полицейских, теперь его ждет тюрьма

Posted 28 октября, 08:02
Published 28 октября, 08:02
Modified 28 октября, 08:08
Updated 28 октября, 08:08
Мужчина напал на сотрудниц МВД во время рейда «Внимание — мошенник!». По сообщениям пресс-службы МВД, мужчина не поверил в то, что полицейские настоящие, и применил к ним насилие.
Как отметил начальник пресс-службы МВД Валерий Горелых, конфликт мог бы решиться за 30 секунд, если бы мужчина позвонил в дежурную часть и уточнил, настоящие ли полицейские к нему пришли.
Напомним, в Екатеринбурге раскрыли преступление 30-летней давности. Двух мужчин обвиняют в изнасиловании и убийстве двух девочек.