Жители нескольких домов под Североуральском страдают от нашествия крыс

Posted 28 октября, 03:47
Published 28 октября, 03:47
Modified 28 октября, 03:50
Updated 28 октября, 03:50
Депутат североуральской думы Ольга Коптяева посоветовала горожанам обращаться в управляющую компанию и санэпидконтроль с требованием провести обработку. Об этой ситуации чиновница рассказала в своем аккаунте во ВКонтакте.
Обработка должна проводиться по всей территории подъездов, а также в подвальных помещениях. Также Коптяева отметила, что местные жители должны проконтролировать вывоз мусора и уборку около уличных контейнеров.
Напомним, жители Екатеринбурга пожаловались на крыс, которые появились около ТЦ «Мытный двор».