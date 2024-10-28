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Posted 28 октября, 03:47

Published 28 октября, 03:47

Modified 28 октября, 03:50

Updated 28 октября, 03:50

Жители нескольких домов под Североуральском страдают от нашествия крыс

Жители нескольких домов под Североуральском страдают от нашествия крыс

28 октября 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney
В поселке Калья под Североуральском появились крысы в подъездах многоэтажных домов и дворах на улицах Комарова и Ленина.

Депутат североуральской думы Ольга Коптяева посоветовала горожанам обращаться в управляющую компанию и санэпидконтроль с требованием провести обработку. Об этой ситуации чиновница рассказала в своем аккаунте во ВКонтакте.

Обработка должна проводиться по всей территории подъездов, а также в подвальных помещениях. Также Коптяева отметила, что местные жители должны проконтролировать вывоз мусора и уборку около уличных контейнеров.

Напомним, жители Екатеринбурга пожаловались на крыс, которые появились около ТЦ «Мытный двор».

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