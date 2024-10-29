100 пятиклассников пополнили ряды «Движения первых» в Нижнем Тагиле

Posted 29 октября, 16:24
Published 29 октября, 16:24
Modified 29 октября, 16:39
Updated 29 октября, 16:39
В городе отделение «Движения первых» было основано лишь год назад, в сентябре 2023 года. Однако сейчас в городе члены молодежной организации ведут активную работу по 12 направлениям. Наставников и детей во вторник, 29 октября, поздравил мэр Владислав Пинаев.
Сегодня в зале собрались лучшие представители 20-тысячной армии «Движения первых» города Нижний Тагил, — подчеркнул мэр.
Он напомнил, что организация была создана по инициативе президента Владимира Путина для воспитания детей в традиционных ценностях, уважении и любви к родной стране. Сегодня в городе уже работают 79 первичных ячеек. Участники движения показали отличные результаты во всех значимых мероприятиях: «Российской школьной весне», «Зарнице 2.0», региональной игре «Наследники Победы».
Ранее тагильские школьники, которые занимаются на Городской станции юных техников, похвастались значимыми открытиями в области физики.