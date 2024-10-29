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Posted 29 октября, 16:24

Published 29 октября, 16:24

Modified 29 октября, 16:39

Updated 29 октября, 16:39

«Движение первых» в Нижнем Тагиле пополнилось на 100 человек

100 пятиклассников пополнили ряды «Движения первых» в Нижнем Тагиле

29 октября 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney.

«Движение первых» в Нижнем Тагиле пополнилось на 100 человек

В Нижнем Тагиле состоялась церемония вступления детей в ряды «Движения первых». К организации присоединились сразу 100 человек.

В городе отделение «Движения первых» было основано лишь год назад, в сентябре 2023 года. Однако сейчас в городе члены молодежной организации ведут активную работу по 12 направлениям. Наставников и детей во вторник, 29 октября, поздравил мэр Владислав Пинаев.

Сегодня в зале собрались лучшие представители 20-тысячной армии «Движения первых» города Нижний Тагил, — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что организация была создана по инициативе президента Владимира Путина для воспитания детей в традиционных ценностях, уважении и любви к родной стране. Сегодня в городе уже работают 79 первичных ячеек. Участники движения показали отличные результаты во всех значимых мероприятиях: «Российской школьной весне», «Зарнице 2.0», региональной игре «Наследники Победы».

Ранее тагильские школьники, которые занимаются на Городской станции юных техников, похвастались значимыми открытиями в области физики.

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