100 пятиклассников пополнили ряды «Движения первых» в Нижнем Тагиле

В городе отделение «Движения первых» было основано лишь год назад, в сентябре 2023 года. Однако сейчас в городе члены молодежной организации ведут активную работу по 12 направлениям. Наставников и детей во вторник, 29 октября, поздравил мэр Владислав Пинаев.