Администрация Нижнего Тагила снесет старые памятники Великой Отечественной войны

Posted 29 октября, 15:03
Published 29 октября, 15:03
Modified 29 октября, 15:05
Updated 29 октября, 15:05
Такой тендер объявили в мэрии Нижнего Тагила. Речь идет о мемориалах, расположенных недалеко от города. Памятники будут одинаковые во всех населенных пунктах. Их отличительной чертой будет 2-метровая бронзовая скульптура воина.
На проект планируют потратить почти 23 млн рублей. Срок выполнения, как и обещал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, до 80-летия Победы, а именно 30 апреля.
Напомним, в Екатеринбурге открыли мемориал, посвященный жертвам Холокоста. Памятник имеет множественные отсылки к еврейской культуре.