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Posted 29 октября, 15:03

Published 29 октября, 15:03

Modified 29 октября, 15:05

Updated 29 октября, 15:05

Администрация Нижнего Тагила снесет старые памятники Великой Отечественной войны

Администрация Нижнего Тагила снесет старые памятники Великой Отечественной войны

29 октября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney.
Администрация Нижнего Тагила уберет старые памятники, посвященные Великой Отечественной войне, и построит на их месте новые.

Такой тендер объявили в мэрии Нижнего Тагила. Речь идет о мемориалах, расположенных недалеко от города. Памятники будут одинаковые во всех населенных пунктах. Их отличительной чертой будет 2-метровая бронзовая скульптура воина.

На проект планируют потратить почти 23 млн рублей. Срок выполнения, как и обещал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, до 80-летия Победы, а именно 30 апреля.

Напомним, в Екатеринбурге открыли мемориал, посвященный жертвам Холокоста. Памятник имеет множественные отсылки к еврейской культуре.

Памятник строителям-труженикам в Нижнем Тагиле полностью отремонтирован
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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Благоустройство#Великая отечественная война#Ремонт#Памятник#Капитальный ремонт#Мемориал#ВОв#Екатеринбург
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