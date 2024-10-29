Акция в Свердловской области: выгода держателей транспортных карт составила 7,2 млн

Posted 29 октября, 04:00
Published 29 октября, 04:00
Modified 29 октября, 04:00
Updated 29 октября, 04:00
О том, как ездить с выгодой, читайте в материале.
Для возврата процента от потраченных денег нужно пополнить проездные на транспортной ЕКАРТе или Единой социальной карте «Уралочка» через Систему быстрых платежей (СБП).
Это можно сделать в мобильных приложениях «ЕКАРТА» или «Фрисби24», либо на сайте frisbi24.ru. Предварительно нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.
При пополнении транспортной карты введите данные проездного, сумму и выберите способ оплаты — СБП. После совершения операции в течение минуты на банковский счет придёт возврат рублями 20% от суммы пополнения.
«Около 40% пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга оплачивают проезд с помощью транспортной карты. Пополнить её через СБП онлайн можно всего за пару минут. Благодаря кешбэку, это не только быстро, но и выгодно. Я уверена, что пассажиры Свердловской области оценят эту акцию», — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов и сервисов НСПК.
Поддержал проект и глава Екатеринбурга Алексей Орлов:
«Уже не первый год НСПК делает нашим пассажирам приятные подарки, подтверждая, что использование транспортной ЕКАРТы и Единой социальной карты „Уралочка“ — это не только комфортно, но и дает горожанам дополнительные преимущества! Новый формат акции еще больше увеличивает выгоду».
Сумма кешбэка на одного пользователя — до 1000 рублей в месяц.
* Кешбэк — частичный возврат средств.
**Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП.
*** Срок проведения акции с 01.09.2024 по 31.12.2024.
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