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Posted 29 октября, 04:00

Published 29 октября, 04:00

Modified 29 октября, 04:00

Updated 29 октября, 04:00

Акция в Свердловской области: выгода держателей транспортных карт составила 7,2 млн

Акция в Свердловской области: выгода держателей транспортных карт составила 7,2 млн

29 октября 2024, 04:00
Фото: пресс-служба НСПК
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Жители Свердловской области продолжают активно пользоваться общественным транспортом и получать кешбэк* 20%, оплачивая проезд транспортными картами. По словам Марии Точиловой, директора по развитию продуктов и сервисов НСПК**, за первый месяц акции*** от СБП пассажиры сохранили более 7,2 млн рублей.

О том, как ездить с выгодой, читайте в материале.

Для возврата процента от потраченных денег нужно пополнить проездные на транспортной ЕКАРТе или Единой социальной карте «Уралочка» через Систему быстрых платежей (СБП).

Это можно сделать в мобильных приложениях «ЕКАРТА» или «Фрисби24», либо на сайте frisbi24.ru. Предварительно нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

При пополнении транспортной карты введите данные проездного, сумму и выберите способ оплаты — СБП. После совершения операции в течение минуты на банковский счет придёт возврат рублями 20% от суммы пополнения.

«Около 40% пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга оплачивают проезд с помощью транспортной карты. Пополнить её через СБП онлайн можно всего за пару минут. Благодаря кешбэку, это не только быстро, но и выгодно. Я уверена, что пассажиры Свердловской области оценят эту акцию», — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов и сервисов НСПК.

Поддержал проект и глава Екатеринбурга Алексей Орлов:

«Уже не первый год НСПК делает нашим пассажирам приятные подарки, подтверждая, что использование транспортной ЕКАРТы и Единой социальной карты „Уралочка“ — это не только комфортно, но и дает горожанам дополнительные преимущества! Новый формат акции еще больше увеличивает выгоду».

Сумма кешбэка на одного пользователя — до 1000 рублей в месяц.

 

* Кешбэк — частичный возврат средств.

**Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП.

*** Срок проведения акции с 01.09.2024 по 31.12.2024.

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