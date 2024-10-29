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Posted 29 октября, 06:45

Published 29 октября, 06:45

Modified 29 октября, 06:47

Updated 29 октября, 06:47

Автомобиль в Нижнем Тагиле влетел в трубу, которую катили рабочие

Автомобиль в Нижнем Тагиле влетел в трубу, которую катили рабочие

29 октября 2024, 06:45
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле автомобиль врезался в трубу, которую катили через дорогу рабочие. Инцидент случился около парка Народный вечером 27 октября 2024 года.

Водитель не увидел на дороге трубу, так как было темно, а также не стояли предупреждающие знаки. В результате наезда транспорт получил повреждения, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Сотрудники стройкомпании пытались убедить автоинспекторов, что в этом месте стояли дорожные знаки. Но при просмотре фотографий было заметно, что данных объектов там не было. Они появились почти час спустя после аварии.

Напомним, 26 октября 2024 года в Екатеринбурге водитель автобуса влетел в бетонное ограждение, вследствие чего получил травмы.

В Екатеринбурге «ГАЗель» врезалась в ограждение и перегородила дорогу
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