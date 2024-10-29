Автомобиль в Нижнем Тагиле влетел в трубу, которую катили рабочие

Posted 29 октября, 06:45
Published 29 октября, 06:45
Modified 29 октября, 06:47
Updated 29 октября, 06:47
Водитель не увидел на дороге трубу, так как было темно, а также не стояли предупреждающие знаки. В результате наезда транспорт получил повреждения, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Сотрудники стройкомпании пытались убедить автоинспекторов, что в этом месте стояли дорожные знаки. Но при просмотре фотографий было заметно, что данных объектов там не было. Они появились почти час спустя после аварии.
Напомним, 26 октября 2024 года в Екатеринбурге водитель автобуса влетел в бетонное ограждение, вследствие чего получил травмы.