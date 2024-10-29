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Posted 29 октября, 10:29

Published 29 октября, 10:29

Modified 29 октября, 10:31

Updated 29 октября, 10:31

Беременная девушка в Екатеринбурге сбежала из дома в тапочках

Беременная девушка в Екатеринбурге сбежала из дома в тапочках

29 октября 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге пропала 19-летняя беременная девушка, сбежавшая из дома в тапочках желтого цвета. Инцидент произошел 26 октября 2024 года.

Сообщается, что девушка является гражданкой Казахстана и живет в Екатеринбурге легально. Известно, что она на втором месяце беременности.

В день исчезновения горожанка поссорилась с матерью, после чего выбежала на улицу и уехала на автомобиле белого цвета с тонированными стеклами, пишет Ура.ру.

Девушка также была одета в штаны синего цвета и фиолетовую толстовку. По словам ее матери, эта белая машина раньше подвозила дочь до дома.

Вскоре беглянка отправила сожителю сообщение, в котором просила не беспокоиться за нее. Однако родственники продолжили поиски и обратились в полицию. Правоохранители ее разыскивают.

Напомним, 19 октября 2024 года в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка.

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