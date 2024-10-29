Беременная девушка в Екатеринбурге сбежала из дома в тапочках

Posted 29 октября, 10:29
Published 29 октября, 10:29
Modified 29 октября, 10:31
Updated 29 октября, 10:31
Сообщается, что девушка является гражданкой Казахстана и живет в Екатеринбурге легально. Известно, что она на втором месяце беременности.
В день исчезновения горожанка поссорилась с матерью, после чего выбежала на улицу и уехала на автомобиле белого цвета с тонированными стеклами, пишет Ура.ру.
Девушка также была одета в штаны синего цвета и фиолетовую толстовку. По словам ее матери, эта белая машина раньше подвозила дочь до дома.
Вскоре беглянка отправила сожителю сообщение, в котором просила не беспокоиться за нее. Однако родственники продолжили поиски и обратились в полицию. Правоохранители ее разыскивают.
Напомним, 19 октября 2024 года в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка.