Бойни, изнасилования и похищения: громкие истории с цыганами в Свердловской области

Posted 29 октября, 13:01
Published 29 октября, 13:01
Modified 29 октября, 13:22
Updated 29 октября, 13:22
В Коркино Челябинской области была убита местная жительница Елена Сарафанова, которая подрабатывала водителем такси. Тело женщины нашли в ночь на 24 октября 2024 года. В убийстве подозреваются двое братьев цыган из местной диаспоры. Их задержали после беспорядков, устроенных жителями города, в тот день полиция составила протокол на 43 человека.
3 сентября 2019 года в цыганском поселке на Депутатской в Екатеринбурге произошло настоящее кровавое побоище, в результате которого погибли два человека. Стрельбу устроила толпа людей, попытавшись взять штурмом один из частных домов поселка. Организатором нападения и последовавшей за ним перестрелки признали цыгана по имени Дмитрий Пестриков, который повздорил с местным жителем Олегом Шишкиным. Всего в конфликте, по словам очевидцев, участвовали около 30 человек. Цыгана «Диму» в итоге приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.
8 октября 2022 года на вписке в Екатеринбурге были изнасилованы три школьницы. Одной на тот момент было 14, двум другим по 15 лет. В тот раз были арестованы трое цыган, приехавших развлечься в уральскую столицу из Троицка. Одному из фигурантов 28 лет, двум другим, кстати, тоже братьям, по 20 и 36 лет соответственно.
Один из цыган познакомился с девочками на улице и предложил организовать посиделки, заявив, что у него есть лишние 60 тысяч рублей. В итоге за ними приехала машина, где были еще двое мужчин. Молодые люди напоили девочек алкоголем, а затем занимались с ними сексом. После произошедшего две из них уехали домой, а одна осталась. Позже их обнаружат в съемной квартире полицейские.
В итоге двое из цыган получили по 3 года, а одному из фигурантов дали 2. К слову, статья, по которой проходило их дело, подразумевает до 15 лет лишения свободы.
В 2022 году в Екатеринбурге арестовали молодую девушку, 25-летнюю цыганку. Женщина обвинялась в похищении 10-месячного ребенка. Сама цыганка родом из Екатеринбурга, но уже давно жила в Ростове-на-Дону. В родной город она вернулась навестить тетю, но что-то пошло не так. После похищения женщина продала ребенка супружеской паре из Екатеринбурга. Цена подобных сделок может составлять до 500 тысяч рублей. К сожалению, найти информацию по приговору не удалось, но за свое преступление женщине грозило до 12 лет тюрьмы.
11 ноября 2023 года толпой, всего около тринадцати человек, напали и избили битами четырех подростков. Как писали СМИ, очевидцы уверяли, нападавшие были цыганами. Мужчины, по словам мамы одного из пострадавших школьников, выбежали из квартиры ближайшего дома. Нападавшие, не разбираясь, набросились на проходящих молодых людей. Как позже выяснилось, кто-то разбил им окна и залил квартиру перцовым баллончиком. В тот раз повезло, обошлось без серьезных травм. Агрессоров спугнул водитель автобуса, пригрозив вызвать полицию.
10 апреля 2024 года в Екатеринбурге пятеро цыган избили местного жителя, руководителя небольшой мастерской. Всё произошло на улице Черепанова, директор успел спрятаться у себя в мастерской. Ему пришлось отстреливаться от них строительным пистолетом, уточняется, что руководитель попал одному из нападавших в голову, сам он не пострадал, а вот работнику, находившемуся в тот момент в мастерской, сломали нос. Цыгане сами сдались полиции, по их словам, таково было решение барона, тот не хотел разжигание еще большего конфликта на межнациональной почве.
Елену, погибшую от рук цыгана, уже похоронили. Прощание прошло на следующий день после того, как было обнаружено тело женщины. Благодаря широкой огласке, дело не останется незамеченным. Подозреваемые находятся под стражей, а все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Тагильчане рассказали редакции TagilCity.ru свои истории о цыганах.