Бойни, изнасилования и похищения: громкие истории с цыганами в Свердловской области

Один из цыган познакомился с девочками на улице и предложил организовать посиделки, заявив, что у него есть лишние 60 тысяч рублей. В итоге за ними приехала машина, где были еще двое мужчин. Молодые люди напоили девочек алкоголем, а затем занимались с ними сексом. После произошедшего две из них уехали домой, а одна осталась. Позже их обнаружат в съемной квартире полицейские.