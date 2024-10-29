Бывший сотрудник МЧС в Нижнем Тагиле скончался на 62 году жизни

Posted 29 октября, 03:49
Published 29 октября, 03:49
Modified 29 октября, 03:51
Updated 29 октября, 03:51
Тонкушин долгие годы работал водителем автолестницы. В 2008 году он вышел на пенсию, однако работу не оставил и устроился водителем в РЖД, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Реквиема».
Коллеги отзываются о нем как об ответственном сотруднике, который всегда был готов к непростым задачам и к любой сложности относился как к личному вызову. Вне работы Тонкушин был позитивным человеком и не терял веру в лучшее.
По словам родственников Тонкушина, он был жизнерадостным, активным и надежным. У него остались жена, дети и внуки. Прощание с ним пройдет 29 октября 2024 года в ритуальном зале, который находится по адресу Исинское кладбище.
Напомним, 28 октября 2024 года умерла дочь Павла Бажова Арианда Бажова-Гайдар.