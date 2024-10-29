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Posted 29 октября, 03:49

Published 29 октября, 03:49

Modified 29 октября, 03:51

Updated 29 октября, 03:51

Бывший сотрудник МЧС в Нижнем Тагиле скончался на 62 году жизни

Бывший сотрудник МЧС в Нижнем Тагиле скончался на 62 году жизни

29 октября 2024, 03:49
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле простятся с 61-летним бывшим сотрудником МЧС Андреем Тонкушиным. Его не стало 25 октября 2024 года.

Тонкушин долгие годы работал водителем автолестницы. В 2008 году он вышел на пенсию, однако работу не оставил и устроился водителем в РЖД, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Реквиема».

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Коллеги отзываются о нем как об ответственном сотруднике, который всегда был готов к непростым задачам и к любой сложности относился как к личному вызову. Вне работы Тонкушин был позитивным человеком и не терял веру в лучшее.

По словам родственников Тонкушина, он был жизнерадостным, активным и надежным. У него остались жена, дети и внуки. Прощание с ним пройдет 29 октября 2024 года в ритуальном зале, который находится по адресу Исинское кладбище.

Напомним, 28 октября 2024 года умерла дочь Павла Бажова Арианда Бажова-Гайдар.

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