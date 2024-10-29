tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 09:04

Published 29 октября, 09:04

Modified 29 октября, 09:06

Updated 29 октября, 09:06

Детский сад №24 в Реже выплатит 100 тысяч рублей девочке за рассеченную бровь

Детский сад №24 в Реже выплатит 100 тысяч рублей девочке за рассеченную бровь

29 октября 2024, 09:04
Фото: 1MI.
В Реже трехлетняя девочка пострадала в детском саду №24 во время прогулки. Инцидент произошел 31 мая 2024 года.

Девочка во время прогулки споткнулась о неровное покрытие, упала и стукнулась головой о металлический забор. В результате у нее оказалась повреждена бровь. В больнице девочке пришлось наложить швы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура после проведенной проверки отправила в суд иск, потребовав взыскать с администрации дошкольного учреждения компенсацию. Требование было удовлетворено — суд взыскал в пользу девочки 100 тысяч рублей.

Напомним, пожилая женщина в Карпинске отсудила 250 тысяч за травму из-за падения на скользкой дороге.

Агрофирма в Артинском районе выплатит сотруднику 200 тысяч за его травму на работе
Узнать подробнее
Читайте также:
РЖД выплатили 80 тысяч за травму попавшему под поезд жителю Свердловской областиПенсионерка в Екатеринбурге получит более 400 тысяч за травму из-за наезда самокатаРЖД выплатит жителю Свердловской области 350 тысяч за травму на ж/д путях
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Травма#Больница#Прокуратура#Суд#Деньги#Девочка#Компенсация#Иск#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Детский сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика