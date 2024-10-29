Детский сад №24 в Реже выплатит 100 тысяч рублей девочке за рассеченную бровь

Posted 29 октября, 09:04
Published 29 октября, 09:04
Modified 29 октября, 09:06
Updated 29 октября, 09:06
Девочка во время прогулки споткнулась о неровное покрытие, упала и стукнулась головой о металлический забор. В результате у нее оказалась повреждена бровь. В больнице девочке пришлось наложить швы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура после проведенной проверки отправила в суд иск, потребовав взыскать с администрации дошкольного учреждения компенсацию. Требование было удовлетворено — суд взыскал в пользу девочки 100 тысяч рублей.
Напомним, пожилая женщина в Карпинске отсудила 250 тысяч за травму из-за падения на скользкой дороге.