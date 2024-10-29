Два автомобиля сгорели в один день в Екатеринбурге

Posted 29 октября, 05:52
Published 29 октября, 05:52
Modified 29 октября, 05:54
Updated 29 октября, 05:54
Машина ГАЗ загорелась днем на Технической улице. Приехавшие пожарные устранили возгорание в течение четырех минут. В результате ЧП пострадал салон автомобиля, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Пожар в иномарке произошел вечером на Гурзуфской улице. Огонь был устранен пожарными в течение двух минут. В результате воспламенения у автомобиля было повреждено лакокрасочное покрытие.
Напомним, 25 октября 2024 года под Североуральском столкнулись два автомобиля, в результате чего они загорелись. Один человек погиб.