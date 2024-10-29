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Posted 29 октября, 05:52

Published 29 октября, 05:52

Modified 29 октября, 05:54

Updated 29 октября, 05:54

Два автомобиля сгорели в один день в Екатеринбурге

Два автомобиля сгорели в один день в Екатеринбурге

29 октября 2024, 05:52
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге сгорели автомобиль ГАЗ и Ford Focus. Оба происшествия случились 28 октября 2024 года.

Машина ГАЗ загорелась днем на Технической улице. Приехавшие пожарные устранили возгорание в течение четырех минут. В результате ЧП пострадал салон автомобиля, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар в иномарке произошел вечером на Гурзуфской улице. Огонь был устранен пожарными в течение двух минут. В результате воспламенения у автомобиля было повреждено лакокрасочное покрытие.

Напомним, 25 октября 2024 года под Североуральском столкнулись два автомобиля, в результате чего они загорелись. Один человек погиб.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Пожарные#Огонь#Возгорание#Иномарка#ЧП#Тушение#18+#Екатеринбург#Автомобили#Инцидент
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