Екатеринбургские водители автобусов зарабатывают до 140 тысяч рублей

Posted 29 октября, 10:16
Published 29 октября, 10:16
Modified 29 октября, 10:18
Updated 29 октября, 10:18
В столице Среднего Урала после транспортной реформы зарплата у водителей значительно выросла. Так, максимальные выплаты у водителей троллейбусов достигли 107 тысяч рублей, а водителям автобусов теперь платят до 140 тысяч рублей.
Зарплату повышали дважды. Сначала на 10%, а затем на 30%.
В сентябре средняя зарплата водителей автобусов была 107 тысяч рублей, трамваев — 86 тысяч, троллейбусов — 81 тысяча рублей, сообщает мэрия.
Напомним, в областном центре в течение двух лет зарплата вырастет в среднем до 130 тысяч рублей в месяц.