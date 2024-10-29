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Posted 29 октября, 10:16

Published 29 октября, 10:16

Modified 29 октября, 10:18

Updated 29 октября, 10:18

Екатеринбургские водители автобусов зарабатывают до 140 тысяч рублей

Екатеринбургские водители автобусов зарабатывают до 140 тысяч рублей

29 октября 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге выросла заработная плата у водителей автобусов. Больше всех получают сотрудники «Гортранса».

В столице Среднего Урала после транспортной реформы зарплата у водителей значительно выросла. Так, максимальные выплаты у водителей троллейбусов достигли 107 тысяч рублей, а водителям автобусов теперь платят до 140 тысяч рублей.

Зарплату повышали дважды. Сначала на 10%, а затем на 30%.

В сентябре средняя зарплата водителей автобусов была 107 тысяч рублей, трамваев — 86 тысяч, троллейбусов — 81 тысяча рублей, сообщает мэрия.

Напомним, в областном центре в течение двух лет зарплата вырастет в среднем до 130 тысяч рублей в месяц.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Зарплата#Средняя зарплата#Екатеринбург#Повышение зарплат
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