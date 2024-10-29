Эксперт рассказал, почему не стоит хранить еду в фольге

Posted 29 октября, 15:03
Published 29 октября, 15:03
Modified 29 октября, 15:05
Updated 29 октября, 15:05
Многие хозяйки по привычке хранят еду в холодильнике, завернув ее в фольгу. Когда-то этот способ считали очень прогрессивным, а фольгу называли идеальной упаковкой. Однако сегодня эксперты говорят о том, что идея не так уж хороша.
Многие продукты, особенно свежие фрукты и овощи, содержат органические кислоты, которые могут реагировать с алюминиевой фольгой. Это приводит к выделению вредных веществ и изменению вкуса еды.
Вторая причина — бактерии. Знаменитое «правило двух» гласит, что если убрать еду в холодильник через два часа после приготовления и съесть ее в течение двух дней, то она будет полностью безопасной. Однако, похоже, это правило устарело: сегодня ученые знают намного больше о разных бактериях и их свойствах. Например, стафилококк погибает при термической обработке только через полчаса при температуре 70-80 градусов. И при хранении бактерии начинают стремительно размножаться.
Использование алюминиевой фольги создаст для бактерий благоприятную среду, ведь она не изолирует пищу от воздуха, — пишет портал thevoicemag.ru со ссылкой на известного диетолога Линдси Мэлоун.
Но в чем же хранить продукты? Сегодня в магазинах можно приобрести специальные герметичные контейнеры и особые пластиковые пакеты с зип-застежками. Обычно вместе с ними покупают и специальный вакуумный упаковщик. Это прибор, который удаляет воздух из контейнера или пакета. Так как воздуха внутри нет, бактерии не размножаются, продукты дольше остаются свежими.
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Источник: thevoicemag.ru.