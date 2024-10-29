Эксперт рассказал, почему не стоит хранить еду в фольге

Вторая причина — бактерии. Знаменитое «правило двух» гласит, что если убрать еду в холодильник через два часа после приготовления и съесть ее в течение двух дней, то она будет полностью безопасной. Однако, похоже, это правило устарело: сегодня ученые знают намного больше о разных бактериях и их свойствах. Например, стафилококк погибает при термической обработке только через полчаса при температуре 70-80 градусов. И при хранении бактерии начинают стремительно размножаться.