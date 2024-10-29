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Posted 29 октября, 15:03

Published 29 октября, 15:03

Modified 29 октября, 15:05

Updated 29 октября, 15:05

Эксперт рассказал, почему не стоит хранить еду в фольге

Эксперт рассказал, почему не стоит хранить еду в фольге

29 октября 2024, 15:03
Фото: Photo by Hidden on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Если вы все еще заворачиваете продукты в фольгу, прежде чем отправить их в холодильник, то настало время менять привычки. Почему — читайте в наше материале.

Многие хозяйки по привычке хранят еду в холодильнике, завернув ее в фольгу. Когда-то этот способ считали очень прогрессивным, а фольгу называли идеальной упаковкой. Однако сегодня эксперты говорят о том, что идея не так уж хороша.

Многие продукты, особенно свежие фрукты и овощи, содержат органические кислоты, которые могут реагировать с алюминиевой фольгой. Это приводит к выделению вредных веществ и изменению вкуса еды.

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Вторая причина — бактерии. Знаменитое «правило двух» гласит, что если убрать еду в холодильник через два часа после приготовления и съесть ее в течение двух дней, то она будет полностью безопасной. Однако, похоже, это правило устарело: сегодня ученые знают намного больше о разных бактериях и их свойствах. Например, стафилококк погибает при термической обработке только через полчаса при температуре 70-80 градусов. И при хранении бактерии начинают стремительно размножаться.

Использование алюминиевой фольги создаст для бактерий благоприятную среду, ведь она не изолирует пищу от воздуха, — пишет портал thevoicemag.ru со ссылкой на известного диетолога Линдси Мэлоун.

Но в чем же хранить продукты? Сегодня в магазинах можно приобрести специальные герметичные контейнеры и особые пластиковые пакеты с зип-застежками. Обычно вместе с ними покупают и специальный вакуумный упаковщик. Это прибор, который удаляет воздух из контейнера или пакета. Так как воздуха внутри нет, бактерии не размножаются, продукты дольше остаются свежими.

Ранее эксперты рассказали, как приготовить шикарный десерт — кекс с сухофруктами и орешками.

Источник: thevoicemag.ru.

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