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Posted 29 октября, 12:43

Published 29 октября, 12:43

Modified 29 октября, 12:45

Updated 29 октября, 12:45

Этим вещам под раковиной не место: типичные ошибки допускают почти все хозяева

Этим вещам под раковиной не место: типичные ошибки допускают почти все хозяева

29 октября 2024, 12:43
Фото: Photo by Sanibell BV on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Если вы давно не анализировали содержимое шкафчика под раковиной, то срочно загляните туда — некоторым вещам там не место. Кое-что придется убрать немедленно.

На современных кухнях зачастую очень мало места, поэтому приходится максимально эффективно использовать все пространство. Многие необходимые вещи хозяева складывают в ящик под раковиной. Он достаточно просторный и вмещает большое количество предметов. Однако некоторые из них все же лучше убрать.

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Бытовая химия

Различные чистящие и моющие средства. стиральные порошки, таблетки для посудомоечной машины не стоит хранить под раковиной по одной простой причине — это небезопасно, уверена профессиональный организатор Джинни Андервуд. Правда, речь идет только о семьях, где есть маленькие дети или любопытные домашние животные, которые могут попросту отравиться химикатами.

Аэрозоли, освежители, растворители и краски

Хранить их под раковиной еще опаснее, чем бытовую химию. Так, освежители воздуха часто продаются в баллончиках, внутри которых находится опасная пропан-бутановая смесь. Она может взорваться не только из-за воздействия открытых источников огня, но и просто при перегреве из-за жары. Различные растворители и краски являются горючими веществами, а потому не должны находиться вблизи кухонной плиты.

Сухой корм для домашних животных

В этом случае никакой опасности, конечно, нет, однако корм может отсыреть в условиях повышенной влажности. Упаковку можно держать под раковиной, если она еще не вскрыта. После нарушения целостности перенесите ее в сухое место. Именно по этой же причине не нужно держать под раковиной наполнитель для кошачьего туалета.

Фото: Изображение Midjourney

Бумажные полотенца и мелкие бытовые приборы

Бумага хорошо впитывает влагу, поэтому рулоны с полотенцами могут разбухнуть, даже если под раковиной нет никаких протечек. Блендер, миксер, кухонный комбайн могут сломаться из-за протечки. Лучше поставьте мелкую технику повыше, в сухое и безопасное место.

Ранее эксперт Жукова поделилась потрясающим лайфхаком по стирке засаленных кухонных полотенец с желтыми пятнами.

Источник: novochag.ru.

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