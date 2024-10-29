Этим вещам под раковиной не место: типичные ошибки допускают почти все хозяева

Posted 29 октября, 12:43
Published 29 октября, 12:43
Modified 29 октября, 12:45
Updated 29 октября, 12:45
На современных кухнях зачастую очень мало места, поэтому приходится максимально эффективно использовать все пространство. Многие необходимые вещи хозяева складывают в ящик под раковиной. Он достаточно просторный и вмещает большое количество предметов. Однако некоторые из них все же лучше убрать.
Различные чистящие и моющие средства. стиральные порошки, таблетки для посудомоечной машины не стоит хранить под раковиной по одной простой причине — это небезопасно, уверена профессиональный организатор Джинни Андервуд. Правда, речь идет только о семьях, где есть маленькие дети или любопытные домашние животные, которые могут попросту отравиться химикатами.
Хранить их под раковиной еще опаснее, чем бытовую химию. Так, освежители воздуха часто продаются в баллончиках, внутри которых находится опасная пропан-бутановая смесь. Она может взорваться не только из-за воздействия открытых источников огня, но и просто при перегреве из-за жары. Различные растворители и краски являются горючими веществами, а потому не должны находиться вблизи кухонной плиты.
В этом случае никакой опасности, конечно, нет, однако корм может отсыреть в условиях повышенной влажности. Упаковку можно держать под раковиной, если она еще не вскрыта. После нарушения целостности перенесите ее в сухое место. Именно по этой же причине не нужно держать под раковиной наполнитель для кошачьего туалета.
Бумага хорошо впитывает влагу, поэтому рулоны с полотенцами могут разбухнуть, даже если под раковиной нет никаких протечек. Блендер, миксер, кухонный комбайн могут сломаться из-за протечки. Лучше поставьте мелкую технику повыше, в сухое и безопасное место.
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Источник: novochag.ru.