Этим вещам под раковиной не место: типичные ошибки допускают почти все хозяева

В этом случае никакой опасности, конечно, нет, однако корм может отсыреть в условиях повышенной влажности. Упаковку можно держать под раковиной, если она еще не вскрыта. После нарушения целостности перенесите ее в сухое место. Именно по этой же причине не нужно держать под раковиной наполнитель для кошачьего туалета.