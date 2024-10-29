Гибель рабочих под колесами БелАЗа на ЕВРАЗ КГОК в Качканаре расследует комиссия

Posted 29 октября, 08:40
Published 29 октября, 08:40
Modified 29 октября, 08:42
Updated 29 октября, 08:42
В ЕВРАЗе редакции TagilCity.ru официально подтвердили ЧП, которое произошло на территории Северного карьера ЕВРАЗ КГОК. Сообщается, что автомобиль УАЗ-Патриот попал в слепую зону БелАЗа.
На комбинате создана комиссия, ведется расследование, — сообщили редакции в пресс-службе ЕВРАЗ.
Также представители компании выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что комбинат окажет необходимую помощь их родным.
Напомним, трагедия произошла поздним вечером 28 октября. Автомобиль УАЗ-Патриот, в котором находились водитель и пассажир — сотрудники предприятия, был раздавлен БелАЗом во время маневра.