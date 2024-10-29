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Posted 29 октября, 08:40

Published 29 октября, 08:40

Modified 29 октября, 08:42

Updated 29 октября, 08:42

Гибель рабочих под колесами БелАЗа на ЕВРАЗ КГОК в Качканаре расследует комиссия

Гибель рабочих под колесами БелАЗа на ЕВРАЗ КГОК в Качканаре расследует комиссия

29 октября 2024, 08:40
Фото: tagilcity.ru.
В настоящее время на предприятии создана комиссия, которая расследует гибель двоих человек под БелАЗом, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗа.

В ЕВРАЗе редакции TagilCity.ru официально подтвердили ЧП, которое произошло на территории Северного карьера ЕВРАЗ КГОК. Сообщается, что автомобиль УАЗ-Патриот попал в слепую зону БелАЗа.

На комбинате создана комиссия, ведется расследование, — сообщили редакции в пресс-службе ЕВРАЗ.

Также представители компании выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что комбинат окажет необходимую помощь их родным.

Напомним, трагедия произошла поздним вечером 28 октября. Автомобиль УАЗ-Патриот, в котором находились водитель и пассажир — сотрудники предприятия, был раздавлен БелАЗом во время маневра.

Водителя и пассажира УАЗа раздавил БелАЗ на ЕВРАЗе в Качканаре
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