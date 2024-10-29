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Posted 29 октября, 13:09

Published 29 октября, 13:09

Modified 29 октября, 13:11

Updated 29 октября, 13:11

Госдума России приняла закон о тюремных сроках за организацию нелегальной миграции

Госдума России приняла закон о тюремных сроках за организацию нелегальной миграции

29 октября 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
Госдума России приняла закон, согласно которому за организацию незаконной миграции может светить 15 лет тюрьмы.

29 октября во втором и третьем чтении Госдума внесла соответствующие изменения в УК и УПК. Минимальный тюремный срок за организацию нелегальной миграции — 8 лет и штраф — от 3 до 5 млн рублей, пишет «Московский комсомолец».

В дополнении в Думе решили запретить онлайн-сервисы, где размещают информацию и услуги по незаконной миграции. Такие сайты будут блокировать без суда и следствия.

Напомним, в Екатеринбурге хотят создать центр по адаптации мигрантов. Обратившихся будут учить русскому языку, культуре и закону.

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