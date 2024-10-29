Госдума России приняла закон о тюремных сроках за организацию нелегальной миграции

Posted 29 октября, 13:09
Published 29 октября, 13:09
Modified 29 октября, 13:11
Updated 29 октября, 13:11
29 октября во втором и третьем чтении Госдума внесла соответствующие изменения в УК и УПК. Минимальный тюремный срок за организацию нелегальной миграции — 8 лет и штраф — от 3 до 5 млн рублей, пишет «Московский комсомолец».
В дополнении в Думе решили запретить онлайн-сервисы, где размещают информацию и услуги по незаконной миграции. Такие сайты будут блокировать без суда и следствия.
Напомним, в Екатеринбурге хотят создать центр по адаптации мигрантов. Обратившихся будут учить русскому языку, культуре и закону.