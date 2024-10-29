График вывоза мусора в Свердловской области перешел на «зимний» режим

Контейнерные площадки обслуживают согласно требованиям санитарных норм и правил. Так, при среднесуточной температуре воздуха от +4 градусов и ниже, ТКО из контейнеров вывозится не реже одного раза в течение трех суток. Дольше могут накапливаться в местах сбора и крупногабаритные отходы: их транспортируют по мере накопления, но не реже одного раза в десять дней.