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Posted 29 октября, 08:22

Published 29 октября, 08:22

Modified 29 октября, 08:24

Updated 29 октября, 08:24

График вывоза мусора в Свердловской области перешел на «зимний» режим

График вывоза мусора в Свердловской области перешел на «зимний» режим

29 октября 2024, 08:22
Фото: «Рифей».
В Свердловской области установилась холодная погода и транспортировщики коммунальных отходов переходят на зимний график работы. Рассказываем, как будут вывозить отходы по «зимним правилам».

Контейнерные площадки обслуживают согласно требованиям санитарных норм и правил. Так, при среднесуточной температуре воздуха от +4 градусов и ниже, ТКО из контейнеров вывозится не реже одного раза в течение трех суток. Дольше могут накапливаться в местах сбора и крупногабаритные отходы: их транспортируют по мере накопления, но не реже одного раза в десять дней.

Старую мебель и другие крупные отходы следует размещать в специальном бункере или отсеке для крупногабарита. И только если их рядом нет — возле контейнерной площадки. Не стоит размещать в контейнеры для ТКО строительные отходы, например, шифер или разобранные деревянные конструкции. Именно такие случаи чаще всего приводят к поломке баков при проведении погрузки, — пояснили в компании «Рифей».

В случае возникновения вопросов, касающихся вывоза коммунальных отходов, жители севера Свердловской области могут задать их специалистам регионального оператора по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Отходы#Бытовые отходы#Вывоз мусора#Вывоз ТБО#Екатеринбург#Рифей#ТКО
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