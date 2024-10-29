График вывоза мусора в Свердловской области перешел на «зимний» режим

Posted 29 октября, 08:22
Published 29 октября, 08:22
Modified 29 октября, 08:24
Updated 29 октября, 08:24
Контейнерные площадки обслуживают согласно требованиям санитарных норм и правил. Так, при среднесуточной температуре воздуха от +4 градусов и ниже, ТКО из контейнеров вывозится не реже одного раза в течение трех суток. Дольше могут накапливаться в местах сбора и крупногабаритные отходы: их транспортируют по мере накопления, но не реже одного раза в десять дней.
Старую мебель и другие крупные отходы следует размещать в специальном бункере или отсеке для крупногабарита. И только если их рядом нет — возле контейнерной площадки. Не стоит размещать в контейнеры для ТКО строительные отходы, например, шифер или разобранные деревянные конструкции. Именно такие случаи чаще всего приводят к поломке баков при проведении погрузки, — пояснили в компании «Рифей».
В случае возникновения вопросов, касающихся вывоза коммунальных отходов, жители севера Свердловской области могут задать их специалистам регионального оператора по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.