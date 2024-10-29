Как сварить макароны, чтобы они не слиплись и не расползлись: секреты опытных поваров

Также многие начинающие кулинары допускают ошибку на финальном этапе, после откидывания макарон в дуршлаг. После того, как стекла вода, определитесь, что вы хотите сделать с ними дальше. Если вы готовили макароны к ужину и планируете съесть их немедленно, добавив сыр или соус, то промывать их не нужно. Однако, если вы планируете хранить их какое-то время, то обязательно промойте холодной водой и добавьте небольшое количество рафинированного подсолнечного или оливкового масла, чтобы макароны не слипались.