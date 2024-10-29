Как сварить макароны, чтобы они не слиплись и не расползлись: секреты опытных поваров

Posted 29 октября, 14:02
Published 29 октября, 14:02
Modified 29 октября, 14:05
Updated 29 октября, 14:05
Самая распространенная ошибка, которую допускают почти все, это нежелание читать информацию на упаковке. А между тем разные виды макарон требуют определенного времени для варки. Спагетти, пенне, ракушки готовятся по-разному, и обычно производители дают вполне четкие рекомендации, как именно нужно действовать.
Макароны закладывают только в кипящую соленую воду: соль берем из расчета 1-2 чайные ложки на литр воды, перед закладкой пасты она должна полностью раствориться. Также большое значение имеет и объем кастрюли. Если варить макароны в небольшой миске, да еще и в небольшом количестве воды, то ничего хорошего из этой затеи не выйдет.
Не ломаем длинные макароны, опускаем медленно спагетти — и они, смягчаясь, укладываются в кастрюлю. Поломаем — выделяется крахмал, который даст клейкость, — делится лайфхаком автор канала «В саду у Валентинки».
Макароны при варке должны свободно плавать и не слипаться. Во время варки их нужно перемешать как минимум три раза. Первый — сразу после закладывания в кипящую воду, чтобы макароны не лежали горкой. Второй раз макароны перемешивают, когда вода повторно закипает — это необходимо сделать, чтобы они не прилипали к донышку и не склеивались. Ну, а третье перемешивание — контрольное, чтобы убедиться в том, что рожки или спагетти готовы.
Макароны лучше не доварить, чем переварить. И горячие можно накрыть крышкой, и они «дойдут» сами до нужного состояния, — также рекомендует эксперт.
Также многие начинающие кулинары допускают ошибку на финальном этапе, после откидывания макарон в дуршлаг. После того, как стекла вода, определитесь, что вы хотите сделать с ними дальше. Если вы готовили макароны к ужину и планируете съесть их немедленно, добавив сыр или соус, то промывать их не нужно. Однако, если вы планируете хранить их какое-то время, то обязательно промойте холодной водой и добавьте небольшое количество рафинированного подсолнечного или оливкового масла, чтобы макароны не слипались.
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