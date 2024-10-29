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Posted 29 октября, 05:19

Published 29 октября, 05:19

Modified 29 октября, 05:21

Updated 29 октября, 05:21

На улице Пархоменко в Нижнем Тагиле завершился ремонт

На улице Пархоменко в Нижнем Тагиле завершился ремонт

29 октября 2024, 05:19
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Водители в Нижнем Тагиле снова могут ездить по улице Пархоменко. На этом участке города завершились ремонтные работы.

На улице Пархоменко от Горошникова до Жуковского проведен ремонт проезжей части на протяженности более двух километров. Также рабочие заасфальтировали тротуар, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Кроме того, были обустроены остановочные территории, поставлено 12 остановок на автобусных маршрутах. Качество ремонта оценила межведомственная комиссия.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов сообщил, что есть несколько незначительных замечаний, которые нужно ликвидировать до начала ноября текущего года.

Есть ряд замечаний, которые необходимо устранить в ближайшее время до наступления неблагоприятных погодных условий. В принципе, дорога готова и открыта для движения транспорта, — отметил Копысов.

Напомним, в Нижнем Тагиле была благоустроена спортивная площадка на берегу Тагильского пруда.

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