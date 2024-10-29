На улице Пархоменко в Нижнем Тагиле завершился ремонт

Posted 29 октября, 05:19
Published 29 октября, 05:19
Modified 29 октября, 05:21
Updated 29 октября, 05:21
На улице Пархоменко от Горошникова до Жуковского проведен ремонт проезжей части на протяженности более двух километров. Также рабочие заасфальтировали тротуар, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Кроме того, были обустроены остановочные территории, поставлено 12 остановок на автобусных маршрутах. Качество ремонта оценила межведомственная комиссия.
Вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов сообщил, что есть несколько незначительных замечаний, которые нужно ликвидировать до начала ноября текущего года.
Есть ряд замечаний, которые необходимо устранить в ближайшее время до наступления неблагоприятных погодных условий. В принципе, дорога готова и открыта для движения транспорта, — отметил Копысов.
Напомним, в Нижнем Тагиле была благоустроена спортивная площадка на берегу Тагильского пруда.