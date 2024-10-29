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Posted 29 октября, 03:31

Published 29 октября, 03:31

Modified 29 октября, 03:33

Updated 29 октября, 03:33

Неизвестный в Краснотурьинске порезал шины иномарки

Неизвестный в Краснотурьинске порезал шины иномарки

29 октября 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney
В Краснотурьинске неизвестный порезал все шины на автомобиле Audi. Инцидент произошел на улице Микова.

По словам владелицы машины, мужчина повредил шины на колесах иномарки, а также пытался разбить в автомобиле окна. Вскоре его спугнул один из соседей, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Краснотурьинск».

Злоумышленник ушел, перед этим высказав угрозу, что он снова придет и сожжет автомобиль. Женщина, которой принадлежит транспортное средство, не понимает, почему он так поступил. Конфликтов у нее ни с кем не было.

Напомним, 29 сентября 2024 года в Алапаевске у местного предпринимателя неизвестные сожгли два автомобиля за ночь.

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