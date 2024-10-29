Неизвестный в Краснотурьинске порезал шины иномарки

Posted 29 октября, 03:31
Published 29 октября, 03:31
Modified 29 октября, 03:33
Updated 29 октября, 03:33
По словам владелицы машины, мужчина повредил шины на колесах иномарки, а также пытался разбить в автомобиле окна. Вскоре его спугнул один из соседей, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Краснотурьинск».
Злоумышленник ушел, перед этим высказав угрозу, что он снова придет и сожжет автомобиль. Женщина, которой принадлежит транспортное средство, не понимает, почему он так поступил. Конфликтов у нее ни с кем не было.
Напомним, 29 сентября 2024 года в Алапаевске у местного предпринимателя неизвестные сожгли два автомобиля за ночь.