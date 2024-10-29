Нетрезвый бесправник и бунтарь: кто сидит в изоляторе временного содержания в Тагиле

По словам экс-депутата, в ИВС некоторые граждане попадают не по разу. Многие сходятся во мнении, что условия содержания достойные — трехразовое питание, чистые постельные принадлежности на нарах, возможность отказаться от прогулок, если на улице холодно. Жалоб на плохое отношение сотрудников спецприемника в тот день не высказал ни один нарушитель.