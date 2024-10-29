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Posted 29 октября, 06:10

Published 29 октября, 06:10

Modified 29 октября, 06:12

Updated 29 октября, 06:12

ИВС в Нижнем Тагиле

Нетрезвый бесправник и бунтарь: кто сидит в изоляторе временного содержания в Тагиле

29 октября 2024, 06:10
Фото: Леонид Мартюшев
ИВС в Нижнем Тагиле

Нарушители ПДД и общественного порядка попали в спецприемник Нижнего Тагила

В изолятор временного содержания в Нижнем Тагиле попадают по разным причинам. Член общественного совета при МВД и экс-депутат тагильской думы Леонид Мартюшев побывал в ИВС и рассказал об условиях для нарушителей и о «временных сидельцах», которые отбывали наказание в октябре.

В ИВС находятся те, кто отбывает «срок» за административные нарушения, а также те, кто ожидает суда или вынесения приговора. Для таких людей созданы все условия содержания в режимных объектах: регулярный осмотр, система видеонаблюдения, камеры, прогулочный двор, кабинеты для следственных действий. Леонид Мартюшев рассказал, что побывал в изоляторе временного содержания в рамках акции «Гражданский мониторинг».

Экс-депутат во время визита в спецприемник пообщался с задержанными. Одним из них оказался молодой человек. Леонид Мартюшев отметил, что внешне тот выглядел довольно прилично: выбрит, причесан и одет в хороший костюм. Оказалось, что задержали молодого мужчину за неповиновение сотрудникам полиции.

Смысла в диалоге я не видел, поэтому сказал ему: «Вот смотрите, что получается. Вы не подчинились требованиям сотрудников полиции, оказали им сопротивление. Какой итог, какой результат: вы в камере, на нарах!». Он ответил мне: «Вы правы!» — пишет Леонид Мартюшев в соцсетях.
Спецприемник в Нижнем ТагилеСпецприемник в Нижнем Тагиле
Спецприемник в Нижнем ТагилеСпецприемник в Нижнем Тагиле
Спецприемник в Нижнем ТагилеСпецприемник в Нижнем Тагиле
Спецприемник в Нижнем Тагиле. Фото: Леонид Мартюшев

Другой «сиделец» оказался в ИВС за езду в пьяном виде. 23-летний тагильчанин, как оказалось, был при этом не имел водительского удостоверения.

Спрашиваю нарушителя: «Никого не убил? Не сбил?» Он одно твердит, что первый раз. А внешний вид у него более, чем жалкий, и не от условий содержания в ИВС, а от мощного похмельного синдрома, — рассказывает член общественного совета при МВД.

Леонид Мартюшев отметил, что сотрудники ДПС, которые задержали этого гражданина, возможно, предотвратили трагедию.

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По словам экс-депутата, в ИВС некоторые граждане попадают не по разу. Многие сходятся во мнении, что условия содержания достойные — трехразовое питание, чистые постельные принадлежности на нарах, возможность отказаться от прогулок, если на улице холодно. Жалоб на плохое отношение сотрудников спецприемника в тот день не высказал ни один нарушитель.

Но не говорят о минусах пребывания, что совершенно очевидно, — это полное отсутствие свободы, режим, внутреннее перемещение только под сопровождением, охрана и конвоирование, в том числе с помощью служебных собак, — уверен Леонид Мартюшев.
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