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Posted 29 октября, 09:20

Published 29 октября, 09:20

Modified 29 октября, 09:22

Updated 29 октября, 09:22

Агроном Володихин рассказал, как осенью правильно подкормить смородину навозом

Осенью подкормите смородину этой пахучей органикой: ягоды вырастут с кулак

29 октября 2024, 09:20
Фото: Photo by CDC on Unsplash.

Агроном Володихин рассказал, как осенью правильно подкормить смородину навозом

Сюжет
Дом и сад
В конце октября еще не поздно подкормить кусты смородины полезной органикой, которая позволит растению пережить зимние холода и обеспечит его необходимым комплексом витаминов и минеральных веществ. Как вы уже догадались, речь идет о навозе.

Навоз богат такими компонентами, как азот, фосфор и калий. Эти вещества необходимы для роста и развития растений, улучшают их иммунитет и повышают урожайность. Кроме того, навоз улучшает физические свойства почвы, улучшает ее влагоудерживающие свойства и аэрацию. Навоз является отличным источником питания для почвенных микроорганизмов.

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Автора канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», профессиональный агроном Алексей Володихин отмечает, что вносить навоз нужно как раз в октябре, когда растение готовится уйти на покой.

Если внести его раньше, например, в сентябре, когда еще тепло, азот, который содержится в этом удобрении, может спровоцировать рост новых побегов, вызреть они не успеют и зимой замерзнут, — пишет эксперт.

Количество навоза напрямую зависит от того, на какой почве растут кусты смородины. Если речь идет о плодородных почвах, то достаточно вносить удобрение один раз в два года из расчета 4-5 кг (это примерно половина ведра) на 1 кв. м.

Среднеплодородные почвы удобряют навозом ежегодно из расчета 4-5 кг на 1 кв. м. И, наконец, бедные и малопригодные для сельхозработ почвы также удобряют ежегодно: необходимо внести 5-6 кг навоза (две трети ведра) на 1 кв. м.

Фото: Photo by Isakov Eldiiar on Unsplash

Лучше всего использовать хорошо перепревший навоз, который не содержит семян сорняков и не вызывает ожогов корней. Очистите приствольный круг от растительных остатков и аккуратно вскопайте землю вокруг кустов. Распределите навоз по поверхности почвы вокруг куста на расстоянии 30-40 см от основания. Можно слегка вкопать удобрение, чтобы ускорить взаимодействие с грунтом, но действуйте осторожно, чтобы не повредить корни растения. После внесения навоза полейте кусты — это поможет активировать процессы разложения навоза и усвоения питательных веществ корнями.

Попробуйте этот метод и уже следующим летом вши смородиновые кусты порадуют вас крупными, сладкими и вкусными ягодами.

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