Осенью подкормите смородину этой пахучей органикой: ягоды вырастут с кулак

Posted 29 октября, 09:20
Published 29 октября, 09:20
Modified 29 октября, 09:22
Updated 29 октября, 09:22
Навоз богат такими компонентами, как азот, фосфор и калий. Эти вещества необходимы для роста и развития растений, улучшают их иммунитет и повышают урожайность. Кроме того, навоз улучшает физические свойства почвы, улучшает ее влагоудерживающие свойства и аэрацию. Навоз является отличным источником питания для почвенных микроорганизмов.
Автора канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», профессиональный агроном Алексей Володихин отмечает, что вносить навоз нужно как раз в октябре, когда растение готовится уйти на покой.
Если внести его раньше, например, в сентябре, когда еще тепло, азот, который содержится в этом удобрении, может спровоцировать рост новых побегов, вызреть они не успеют и зимой замерзнут, — пишет эксперт.
Количество навоза напрямую зависит от того, на какой почве растут кусты смородины. Если речь идет о плодородных почвах, то достаточно вносить удобрение один раз в два года из расчета 4-5 кг (это примерно половина ведра) на 1 кв. м.
Среднеплодородные почвы удобряют навозом ежегодно из расчета 4-5 кг на 1 кв. м. И, наконец, бедные и малопригодные для сельхозработ почвы также удобряют ежегодно: необходимо внести 5-6 кг навоза (две трети ведра) на 1 кв. м.
Лучше всего использовать хорошо перепревший навоз, который не содержит семян сорняков и не вызывает ожогов корней. Очистите приствольный круг от растительных остатков и аккуратно вскопайте землю вокруг кустов. Распределите навоз по поверхности почвы вокруг куста на расстоянии 30-40 см от основания. Можно слегка вкопать удобрение, чтобы ускорить взаимодействие с грунтом, но действуйте осторожно, чтобы не повредить корни растения. После внесения навоза полейте кусты — это поможет активировать процессы разложения навоза и усвоения питательных веществ корнями.
Попробуйте этот метод и уже следующим летом вши смородиновые кусты порадуют вас крупными, сладкими и вкусными ягодами.
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