Осенью подкормите смородину этой пахучей органикой: ягоды вырастут с кулак

Лучше всего использовать хорошо перепревший навоз, который не содержит семян сорняков и не вызывает ожогов корней. Очистите приствольный круг от растительных остатков и аккуратно вскопайте землю вокруг кустов. Распределите навоз по поверхности почвы вокруг куста на расстоянии 30-40 см от основания. Можно слегка вкопать удобрение, чтобы ускорить взаимодействие с грунтом, но действуйте осторожно, чтобы не повредить корни растения. После внесения навоза полейте кусты — это поможет активировать процессы разложения навоза и усвоения питательных веществ корнями.