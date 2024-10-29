Пенсионер за рулем машины в Нижнем Тагиле потерял управление и съехал в кювет

Posted 29 октября, 04:17
Published 29 октября, 04:17
Modified 29 октября, 04:19
Updated 29 октября, 04:19
Мужчина ехал из города в сады «Озерки». В какой-то момент он потерял контроль над вождением и оказался в кювете, рассказали «КП-Екатеринбург» в областном ГИБДД.
Машина в результате аварии оказалась повреждена. Водитель получил ушиб груди. Врачи осмотрели пострадавшего и оказали необходимую помощь. После этого мужчина отправился домой.
Напомним, 28 октября 2024 года под Нижним Тагилом из грузовика вылетели доски и угодили под колеса транспорта, который ехал следом. Пострадавших нет.