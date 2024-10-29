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Posted 29 октября, 04:17

Published 29 октября, 04:17

Modified 29 октября, 04:19

Updated 29 октября, 04:19

Пенсионер за рулем машины в Нижнем Тагиле потерял управление и съехал в кювет

Пенсионер за рулем машины в Нижнем Тагиле потерял управление и съехал в кювет

29 октября 2024, 04:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 72-летний водитель автомобиля Toyota съехал в кювет на Исинском тракте. Авария случилась 28 октября 2024 года.

Мужчина ехал из города в сады «Озерки». В какой-то момент он потерял контроль над вождением и оказался в кювете, рассказали «КП-Екатеринбург» в областном ГИБДД.

Машина в результате аварии оказалась повреждена. Водитель получил ушиб груди. Врачи осмотрели пострадавшего и оказали необходимую помощь. После этого мужчина отправился домой.

Напомним, 28 октября 2024 года под Нижним Тагилом из грузовика вылетели доски и угодили под колеса транспорта, который ехал следом. Пострадавших нет.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Пенсионер#Автомобиль#Водитель#ЧП#Кювет#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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