Перевозчик в Нижнем Тагиле попался на выплате зарплаты водителям ниже МРОТ

В то время как в Екатеринбурге водителям автобусов повышают зарплату до 100 тысяч рублей в среднем, в Нижнем Тагиле за ту же работу люди получают ниже МРОТ. Факт нарушений по оплате труда был выявлен в компании «Союз-НТ».

Согласно данным сервиса государственных проверок, в трудовую инспекцию поступило сообщение о том, что работодатель выплачивает зарплату ниже МРОТ. По этому факту была проведена проверка. В результате ООО «Союз-НТ» получило предостережение о недопустимости нарушений. Напомним, жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на работу общественного транспорта. Так, например, недавно люди заявляли, что автобусы вечером проезжают мимо и не останавливаются. Жалобы поступали на автобусы маршрутов №25 и №27. Их как раз обслуживает «Союз-НТ». В Екатеринбурге сокращают трамвайные рейсы из-за нехватки водителей Узнать подробнее