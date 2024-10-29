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Posted 29 октября, 07:15

Published 29 октября, 07:15

Modified 29 октября, 07:17

Updated 29 октября, 07:17

Перевозчик в Нижнем Тагиле попался на выплате зарплаты водителям ниже МРОТ

Перевозчик в Нижнем Тагиле попался на выплате зарплаты водителям ниже МРОТ

29 октября 2024, 07:15
Фото: 1MI.
В то время как в Екатеринбурге водителям автобусов повышают зарплату до 100 тысяч рублей в среднем, в Нижнем Тагиле за ту же работу люди получают ниже МРОТ. Факт нарушений по оплате труда был выявлен в компании «Союз-НТ».

Согласно данным сервиса государственных проверок, в трудовую инспекцию поступило сообщение о том, что работодатель выплачивает зарплату ниже МРОТ. По этому факту была проведена проверка.

В результате ООО «Союз-НТ» получило предостережение о недопустимости нарушений.

Напомним, жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на работу общественного транспорта. Так, например, недавно люди заявляли, что автобусы вечером проезжают мимо и не останавливаются. Жалобы поступали на автобусы маршрутов №25 и №27. Их как раз обслуживает «Союз-НТ».

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Автобус#Зарплата#Водитель#Мрот#Екатеринбург#Трнаспорт
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