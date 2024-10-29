Перевозчик в Нижнем Тагиле попался на выплате зарплаты водителям ниже МРОТ

Posted 29 октября, 07:15
Published 29 октября, 07:15
Modified 29 октября, 07:17
Updated 29 октября, 07:17
Согласно данным сервиса государственных проверок, в трудовую инспекцию поступило сообщение о том, что работодатель выплачивает зарплату ниже МРОТ. По этому факту была проведена проверка.
В результате ООО «Союз-НТ» получило предостережение о недопустимости нарушений.
Напомним, жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на работу общественного транспорта. Так, например, недавно люди заявляли, что автобусы вечером проезжают мимо и не останавливаются. Жалобы поступали на автобусы маршрутов №25 и №27. Их как раз обслуживает «Союз-НТ».