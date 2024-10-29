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Posted 29 октября, 13:10

Published 29 октября, 13:10

Modified 29 октября, 13:12

Updated 29 октября, 13:12

Под Нижним Тагилом неизвестные сломали мост

Под Нижним Тагилом неизвестные сломали мост

29 октября 2024, 13:10
Фото: Горноуральская территориальная администрация.
Под Нижним Тагилом неизвестные сломали пешеходный мост.

Деревянный пешеходный мост в селе Лая на улице Береговая, соединяющий два населенных пункта, сломан. Проход по нему закрыли, а жителей попросили выбирать другую дорогу.

В связи с поломкой пешеходного мостика, с п. Горноуральский в с. Лая ул. Береговая, закрыт проход. Просим Вас выбирать другой путь, — сообщает Горноуральская территориальная администрация.

Местный житель рассказал как это случилось.

Сломал какой-то бухой ненормальный, на тракторе, — рассказал TagilCity.ru подписчик.
Фото: tagilcity.ru

Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют движение по мосту в районе Белоярского.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост#Горноуральский#Поломка#Екатеринбург#Инцидент
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