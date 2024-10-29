Под Нижним Тагилом неизвестные сломали мост

Posted 29 октября, 13:10
Published 29 октября, 13:10
Modified 29 октября, 13:12
Updated 29 октября, 13:12
Деревянный пешеходный мост в селе Лая на улице Береговая, соединяющий два населенных пункта, сломан. Проход по нему закрыли, а жителей попросили выбирать другую дорогу.
В связи с поломкой пешеходного мостика, с п. Горноуральский в с. Лая ул. Береговая, закрыт проход. Просим Вас выбирать другой путь, — сообщает Горноуральская территориальная администрация.
Местный житель рассказал как это случилось.
Сломал какой-то бухой ненормальный, на тракторе, — рассказал TagilCity.ru подписчик.
Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют движение по мосту в районе Белоярского.