Поддельные масло и сливки попали на прилавки магазинов в Свердловской области

Posted 29 октября, 07:44
Published 29 октября, 07:44
Modified 29 октября, 07:46
Updated 29 октября, 07:46
По данным Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, ООО «Молочный берег» 22 октября оформило сопроводительную документацию на масло «Традиционное» с пометкой «ГОСТ».
Однако при изучении данных было выявлено, что в качестве сырья использовалось масло производителя ООО «Молочная индустрия» из Московской области. Также установлено, что при приготовлении продукта использовалось сырье с растительным жиром. При этом согласно регламенту, такое недопустимо.
Данный факт свидетельствует о фальсификации сливочного масла, что приводит к нарушению ч. 2, ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Отмечается, что в сентябре компания уже попадалась на подобном нарушении. Кроме того, в середине октября в ООО «Молочный берег» поступили масло и сливки от ООО «СПЕКТР». Они также были изготовлены с нарушениями. Компания же переработала продукт и направила его в Свердловскую область для продажи.
В результате сопроводительная документация была аннулирована, а материалы — направлены в правоохранительные органы и УФНС.
Напомним, в Свердловской области в последнее время все чаще говорят о подорожании сливочного масла. Кроме того, его кражи в магазинах после повышения цен, стали расти.