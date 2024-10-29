Поддельные масло и сливки попали на прилавки магазинов в Свердловской области

Отмечается, что в сентябре компания уже попадалась на подобном нарушении. Кроме того, в середине октября в ООО «Молочный берег» поступили масло и сливки от ООО «СПЕКТР». Они также были изготовлены с нарушениями. Компания же переработала продукт и направила его в Свердловскую область для продажи.