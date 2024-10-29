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Posted 29 октября, 07:44

Published 29 октября, 07:44

Modified 29 октября, 07:46

Updated 29 октября, 07:46

Поддельные масло и сливки попали на прилавки магазинов в Свердловской области

Поддельные масло и сливки попали на прилавки магазинов в Свердловской области

29 октября 2024, 07:44
Фото: 1MI.
Масло и сливки ненадлежащего качества были доставлены в Свердловскую область из Тверской области. Также продукция попала в Волгоградскую область. В общей сложности было выявлено 20 тонн сливочного масла, произведенного с нарушениями.

По данным Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, ООО «Молочный берег» 22 октября оформило сопроводительную документацию на масло «Традиционное» с пометкой «ГОСТ».

Однако при изучении данных было выявлено, что в качестве сырья использовалось масло производителя ООО «Молочная индустрия» из Московской области. Также установлено, что при приготовлении продукта использовалось сырье с растительным жиром. При этом согласно регламенту, такое недопустимо.

Данный факт свидетельствует о фальсификации сливочного масла, что приводит к нарушению ч. 2, ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Отмечается, что в сентябре компания уже попадалась на подобном нарушении. Кроме того, в середине октября в ООО «Молочный берег» поступили масло и сливки от ООО «СПЕКТР». Они также были изготовлены с нарушениями. Компания же переработала продукт и направила его в Свердловскую область для продажи.

В результате сопроводительная документация была аннулирована, а материалы — направлены в правоохранительные органы и УФНС.

Напомним, в Свердловской области в последнее время все чаще говорят о подорожании сливочного масла. Кроме того, его кражи в магазинах после повышения цен, стали расти.

Стала известна причина роста цен на сливочное масло в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Экономика#Цены#Свердловская область#Масло#Подделка#Подорожание#Фальсификат#Екатеринбург
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