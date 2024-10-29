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Posted 29 октября, 05:24

Published 29 октября, 05:24

Modified 29 октября, 05:26

Updated 29 октября, 05:26

Полицейские в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов в хостеле

Полицейские в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов в хостеле

29 октября 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге сотрудники полиции провели рейд в хостеле на Уралмаше по выявлению нелегальных мигрантов.

По словам очевидца, полицейские по итогам рейда задержали мигрантов. Однако сколько было задержанных — в настоящий момент неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».

В полиции Екатеринбурга сообщили, что это была плановая проверка. О ее результатах станет известно позднее.

Напомним, 17 октября 2024 года в Екатеринбурге полицейские провели рейд, по итогам которого выявили шесть иностранцев, которые незаконно находились в стране.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Полиция#Рейд#Мигранты#Уралмаш#Хостел#Екатеринбург#Облава#Нелегальные мигранты
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