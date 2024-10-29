Полицейские в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов в хостеле

Posted 29 октября, 05:24
Published 29 октября, 05:24
Modified 29 октября, 05:26
Updated 29 октября, 05:26
По словам очевидца, полицейские по итогам рейда задержали мигрантов. Однако сколько было задержанных — в настоящий момент неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».
В полиции Екатеринбурга сообщили, что это была плановая проверка. О ее результатах станет известно позднее.
Напомним, 17 октября 2024 года в Екатеринбурге полицейские провели рейд, по итогам которого выявили шесть иностранцев, которые незаконно находились в стране.