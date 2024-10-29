Пригородная компания Свердловской области заплатит 30 тысяч за билет без скидки

Posted 29 октября, 06:55
Published 29 октября, 06:55
Modified 29 октября, 06:57
Updated 29 октября, 06:57
Молодой человек ехал от станции Дровяное в Екатеринбург. Во время проверки в вагоне он предъявил контролеру студенческий билет, по которому полагается скидка 50% за проезд, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
Однако контролер решил, что предоставленный документ не соответствует установленному образцу. Из-за этого студенту пришлось оплатить полную стоимость.
После проведенной проверки организации было внесено представление и назначен штраф. Кроме того, деньги, которые были взысканы с пассажира неправомерно, были ему возвращены.
Напомним, жители Екатеринбурга жалуются на проблемы с оплатой проезда по QR-кодам, по которым стоимость ниже.