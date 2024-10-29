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Posted 29 октября, 06:55

Published 29 октября, 06:55

Modified 29 октября, 06:57

Updated 29 октября, 06:57

Пригородная компания Свердловской области заплатит 30 тысяч за билет без скидки

Пригородная компания Свердловской области заплатит 30 тысяч за билет без скидки

29 октября 2024, 06:55
Фото: 1MI
Пригородная компания Свердловской области выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за продажу билета без скидки студенту.

Молодой человек ехал от станции Дровяное в Екатеринбург. Во время проверки в вагоне он предъявил контролеру студенческий билет, по которому полагается скидка 50% за проезд, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Однако контролер решил, что предоставленный документ не соответствует установленному образцу. Из-за этого студенту пришлось оплатить полную стоимость.

После проведенной проверки организации было внесено представление и назначен штраф. Кроме того, деньги, которые были взысканы с пассажира неправомерно, были ему возвращены.

Напомним, жители Екатеринбурга жалуются на проблемы с оплатой проезда по QR-кодам, по которым стоимость ниже.

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