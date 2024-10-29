РЭО: 5 российских регионов стали антилидерами по числу контейнеров для ТКО

Регулярный мониторинг показал, что в КЧР не хватает 38% контейнеров от необходимого количества в 1500 единиц, в Дагестане — 49% (17 724 единицы), в Ингушетии — 44% (547 единиц), а по Бурятии и Тыве отсутствуют данные. Нехватка контейнерных площадок в КЧР достигает 61% (1700 единиц), в Дагестане — 46% (5162 единицы), в Ингушетии — 64% (322 единицы), в Бурятии — 65% (6972 единицы), а в Тыве — 65% (1110 единиц). В то же время 15 регионов были признаны ведущими по количеству доступных контейнеров.