РЭО: 5 российских регионов стали антилидерами по числу контейнеров для ТКО

Posted 29 октября, 11:24
Published 29 октября, 11:24
Modified 29 октября, 11:24
Updated 29 октября, 11:24
Как отметил Денис Буцаев, Министерство природных ресурсов России активно анализирует ситуацию с твердыми коммунальными отходами в различных регионах, сообщает 56orb.ru. Одним из центральных моментов обсуждения является доступность контейнеров и площадок. Тщательное изучение данной ситуации направлено на определение текущего состояния и разработку планов по их созданию и приобретению.
Регулярный мониторинг показал, что в КЧР не хватает 38% контейнеров от необходимого количества в 1500 единиц, в Дагестане — 49% (17 724 единицы), в Ингушетии — 44% (547 единиц), а по Бурятии и Тыве отсутствуют данные. Нехватка контейнерных площадок в КЧР достигает 61% (1700 единиц), в Дагестане — 46% (5162 единицы), в Ингушетии — 64% (322 единицы), в Бурятии — 65% (6972 единицы), а в Тыве — 65% (1110 единиц). В то же время 15 регионов были признаны ведущими по количеству доступных контейнеров.
В числе регионов с высокими показателями по обеспеченности контейнерами можно выделить такие, как Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская и Свердловская области, а также Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашская Республика и Чукотский автономный округ.
Для проведения анализа используются данные из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). В настоящее время средние показатели на уровне страны по контейнерным площадкам составляют 8,9 штук на 1000 человек, по контейнерам — 17,9. Дефицит по регионам в среднем по России зафиксирован такой: 16% по контейнерным площадкам и 19% по контейнерам.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению федеральной схемы Алексей Макрушин отметил, что исследование планов по созданию контейнерных площадок и закупке контейнеров показывает, что не все руководители осведомлены о существующем дефиците в данной сфере. В некоторых ситуациях взаимодействие с местными властями и региональными операторами осуществляется неэффективно, что приводит к отсутствию необходимых анализов.
Планируется также создание дорожной карты для организации контейнерных площадок и предоставления контейнеров, которую региональные исполнительные органы власти должны создать совместно с местными органами самоуправления и другими участниками отрасли.