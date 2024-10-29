С ноября в России вырастут цены на ноутбуки и кондиционеры

Posted 29 октября, 08:14
Published 29 октября, 08:14
Modified 29 октября, 08:16
Updated 29 октября, 08:16
Все дело в Монреальском соглашении, которое разработали еще в 1987 году, согласно которому страны должны стремиться к уменьшению использования хлора для сохранения озонового слоя. А хладагенты с хлором как раз используются в холодильном оборудовании.
Теперь у поставщиков вредной, но дешевой техники возникли проблемы — им нужно получать сразу четыре лицензии, и все это только на одну партию оборудования. В «Новых известиях» отмечают, чтобы сделать лицензию нужно 90 дней, а такой простой на складах очень дорого стоит.
Более того, ввоз оборудования, где используются опасные вещества, принудительно сокращается. Ожидать рост цен стоит к весне 2025 года, когда начнется период массовой установки.
Если о ценах на охлаждающие машины судить сложно, то вот с ноутбуками ситуация более конкретная. Эксперты предполагают рост на 10-15% уже во второй половине ноября.
На это есть несколько причин: подорожание комплектующих, ослабление рубля, сложная логистика с Китаем. И магазинам от этого подорожания никуда не спрятаться — поставщики уже закупили технику по новым ценам.
Ключевая ставка, которую 25 октября ЦБ повысил до 21%, также вносит свою лепту. Для импортеров все звенья в цепи поставок стали очень дорогими. А чтобы их реализовать, приходится брать кредиты под очень высокие проценты — соответственно, цены растут.
Министерство финансов РФ пытается всеми силами собрать деньги на новый федеральный бюджет, который очень большой. Сразу после Нового года в России вступят в силу изменения налогового законодательства.
Например, вырастет налог на прибыль с 20% до 25%. А предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения с оборотом больше 60 млн рублей, должны будут оплачивать входящий НДС.
Отметим, что оборот в 60 млн рублей — это вовсе не огромные деньги. Нововведения затронут большинство бизнесменов, и им придется поднять цены. Многие покупатели останутся, ведь делать-то больше нечего.
Напомним, ключевая ставка до конца 2024 года с высокой долей вероятности вырастет до 23% и может продолжить расти в будущем.