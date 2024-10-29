С ноября в России вырастут цены на ноутбуки и кондиционеры

Теперь у поставщиков вредной, но дешевой техники возникли проблемы — им нужно получать сразу четыре лицензии, и все это только на одну партию оборудования. В «Новых известиях» отмечают, чтобы сделать лицензию нужно 90 дней, а такой простой на складах очень дорого стоит.