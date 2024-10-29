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Posted 29 октября, 06:00

Published 29 октября, 06:00

Modified 29 октября, 06:02

Updated 29 октября, 06:02

Шоу Дмитрия Колдуна неожиданно отменили в Екатеринбурге за два дня до концерта

Шоу Дмитрия Колдуна неожиданно отменили в Екатеринбурге за два дня до концерта

29 октября 2024, 06:00
Фото: группа Дмитрия Колдуна ВКонтакте
Выступление Дмитрия Колдуна было отменено в Екатеринбурге за два дня до события, сообщили во Дворце культуры железнодорожников.

Конкретная причина отмены не называется, но сообщается, что случилось это по просьбе организаторов. Само выступление должно было состояться 30 октября.

Кроме того, на сайте музыканта в списке городов, которые он планировал посетить, пропали города Урала.

Напомним, ранее юные фанаты не смогли попасть на концерт Анны Ениной в Екатеринбурге. Выступление состоялось 27 октября. К блогеру не пустили половину зала. Причиной стала смена возрастных ограничений. Изначально планировался концерт 12+. Однако в последний момент ограничение было заменено на 16+.

Концерт группы «Курара» в Екатеринбурге отменен
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#Ирина Кирилова#Общество#Концерт#Шоу#Выступление#Отмена#Екатеринбург
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