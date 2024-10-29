Шоу Дмитрия Колдуна неожиданно отменили в Екатеринбурге за два дня до концерта

Напомним, ранее юные фанаты не смогли попасть на концерт Анны Ениной в Екатеринбурге. Выступление состоялось 27 октября. К блогеру не пустили половину зала. Причиной стала смена возрастных ограничений. Изначально планировался концерт 12+. Однако в последний момент ограничение было заменено на 16+.