Шоу Дмитрия Колдуна неожиданно отменили в Екатеринбурге за два дня до концерта

Posted 29 октября, 06:00
Published 29 октября, 06:00
Modified 29 октября, 06:02
Updated 29 октября, 06:02
Конкретная причина отмены не называется, но сообщается, что случилось это по просьбе организаторов. Само выступление должно было состояться 30 октября.
Кроме того, на сайте музыканта в списке городов, которые он планировал посетить, пропали города Урала.
Напомним, ранее юные фанаты не смогли попасть на концерт Анны Ениной в Екатеринбурге. Выступление состоялось 27 октября. К блогеру не пустили половину зала. Причиной стала смена возрастных ограничений. Изначально планировался концерт 12+. Однако в последний момент ограничение было заменено на 16+.