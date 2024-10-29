Суд обязал мэрию и суд Нижней Туры отремонтировать очистные сооружения

Во время проверки было выявлено, что в реку Тура сбрасываются сточные воды без соответствующих разрешений установленных нормативов. Владельцем очистных сооружений является администрация, но она передала право управления МУП «Искра». При этом само оборудование сильно изношено, а за обеззараживанием сточных вод нет своевременного контроля.