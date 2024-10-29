Суд обязал мэрию и суд Нижней Туры отремонтировать очистные сооружения

Posted 29 октября, 08:07
Published 29 октября, 08:07
Modified 29 октября, 08:09
Updated 29 октября, 08:09
Во время проверки было выявлено, что в реку Тура сбрасываются сточные воды без соответствующих разрешений установленных нормативов. Владельцем очистных сооружений является администрация, но она передала право управления МУП «Искра». При этом само оборудование сильно изношено, а за обеззараживанием сточных вод нет своевременного контроля.
Так, в 2023 году проверка показала, что в стоках превышено содержание аммиака, железа, меди, цинка и так далее. Тогда было вынесено представление мэрии и МУПу, но требования не были выполнены.
По этой причине прокурором было направлено заявление в суд с требованием о возложении обязанностей по постановке на учет объектов НВОС, а также выполнению работ по строительству системы водоотведения, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Суд требования удовлетворил. Решение пока не вступило в силу.
Ранее стало известно, что в Березовском «Водоканал» загрязнял окружающую среду и скрывал данные об отходах.