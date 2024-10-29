Свердловчанин вытащил из-под обстрелов пятерых украинских детей

Кирилл Мелехов спас две украинские семьи, попавшие под обстрел. Это произошло под Киевом. Навстречу бойцу вышла женщина и попросила не убивать ее. Она рассказала, что у нее дети и они давно не ели и не пили. А рядом еще одна семья с детьми.