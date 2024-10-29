Свердловчанин вытащил из-под обстрелов пятерых украинских детей

Posted 29 октября, 08:28
Published 29 октября, 08:28
Modified 29 октября, 08:30
Updated 29 октября, 08:30
Кирилл Мелехов спас две украинские семьи, попавшие под обстрел. Это произошло под Киевом. Навстречу бойцу вышла женщина и попросила не убивать ее. Она рассказала, что у нее дети и они давно не ели и не пили. А рядом еще одна семья с детьми.
Кирилл и его товарищ отдали женщине свои сухпайки, а через некоторое время он вывел обе семьи с детьми из зоны боевых действий. Для этого был организован «зеленый коридор».
За совершенный подвиг боец награжден медалью «За отвагу». После ранения в одном из боев герой был демобилизован. Сейчас он проводит «уроки мужества» для студентов Екатеринбургского энергетического техникума, рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».
Ранее бойца СВО из Свердловской области спас от смерти нательный крестик.