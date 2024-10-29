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Posted 29 октября, 08:28

Published 29 октября, 08:28

Modified 29 октября, 08:30

Updated 29 октября, 08:30

Свердловчанин вытащил из-под обстрелов пятерых украинских детей

Свердловчанин вытащил из-под обстрелов пятерых украинских детей

29 октября 2024, 08:28
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области, участник СВО, спас пятерых украинских детей из-под огня.

Кирилл Мелехов спас две украинские семьи, попавшие под обстрел. Это произошло под Киевом. Навстречу бойцу вышла женщина и попросила не убивать ее. Она рассказала, что у нее дети и они давно не ели и не пили. А рядом еще одна семья с детьми.

Кирилл и его товарищ отдали женщине свои сухпайки, а через некоторое время он вывел обе семьи с детьми из зоны боевых действий. Для этого был организован «зеленый коридор».

За совершенный подвиг боец награжден медалью «За отвагу». После ранения в одном из боев герой был демобилизован. Сейчас он проводит «уроки мужества» для студентов Екатеринбургского энергетического техникума, рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Ранее бойца СВО из Свердловской области спас от смерти нательный крестик.

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