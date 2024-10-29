Свидетельство о регистрации СМИ издания It's My City признано недействительным

Posted 29 октября, 09:55
Published 29 октября, 09:55
Modified 29 октября, 09:57
Updated 29 октября, 09:57
УФС в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций подал в суд иск к представителю вышеупомянутого портала Дмитрию Колезеву* с требованием признать документ о регистрации данного средства массовой информации недействительным, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Суд, рассмотрев обращение, согласился с вышеуказанным требованием. Постановление вступило в силу.
Напомним, в июле 2024 года у It's My City лишили лицензии, а сайт был заблокирован. Также в отношении Колезева было возбуждено уголовное дело.
*Признан Минюстом иностранным агентом.