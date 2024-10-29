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Posted 29 октября, 09:55

Published 29 октября, 09:55

Modified 29 октября, 09:57

Updated 29 октября, 09:57

Свидетельство о регистрации СМИ издания It's My City признано недействительным

Свидетельство о регистрации СМИ издания It's My City признано недействительным

29 октября 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney.
Суд признал недействительным документ о регистрации сетевого издания It's My City.

УФС в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций подал в суд иск к представителю вышеупомянутого портала Дмитрию Колезеву* с требованием признать документ о регистрации данного средства массовой информации недействительным, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Суд, рассмотрев обращение, согласился с вышеуказанным требованием. Постановление вступило в силу.

Напомним, в июле 2024 года у It's My City лишили лицензии, а сайт был заблокирован. Также в отношении Колезева было возбуждено уголовное дело.

*Признан Минюстом иностранным агентом.

В Екатеринбурге издание It’s My City лишилось лицензии
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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#СМИ#Регистрация#Решение#Главный редактор#Публикация#Екатеринбург#Издание#Облсуд
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