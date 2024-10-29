Цыгане в Тагиле, обновление памятников, смертность на пожарах и сломанный мост

За девять месяцев 2024 года девять человек погибли на пожарах в Нижнем Тагиле, среди них — один ребенок. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем: курении в постели, неправильной эксплуатации электрических приборов.