Цыгане в Тагиле, обновление памятников, смертность на пожарах и сломанный мост

Posted 29 октября, 17:04
Published 29 октября, 17:04
Modified 29 октября, 17:06
Updated 29 октября, 17:06
Наркотики, оружие, обман и антисанитария — именно с этими негативными явлениями ассоциируются цыгане у жителей Нижнего Тагила. У многих горожан есть собственный отрицательный опыт общения с представителями этого этноса. На фоне событий в Коркино Челябинской области, где цыгане зарезали таксистку, TagilCity.ru рассказывает о цыганских микрорайонах и анализирует связанные с ними проблемы и опасности.
В населенных пунктах под Нижним Тагилом уберут старые мемориалы героям Великой Отечественной войны и поставят новые по единому проекту — это будет двухметровая бронзовая скульптура воина. Обновление памятников проходит в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.
За девять месяцев 2024 года девять человек погибли на пожарах в Нижнем Тагиле, среди них — один ребенок. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем: курении в постели, неправильной эксплуатации электрических приборов.
В Нижнем Тагиле в торжественной обстановке приняли в ряды «Движения первых» 100 пятиклассников. Юных активистов поздравил мэр Владислав Пинаев. Отделение организации появилось в городе лишь год назад, но уже успело стать одной из самых активно развивающихся ячеек в регионе.
В селе Лая неизвестный вандал раскурочили пешеходный мост, который соединяет населенный пункт с Горноуральским. По словам очевидцев, это сделал неизвестный мужчина на тракторе. Люди утверждают, что он был сильно пьян.