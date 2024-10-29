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Posted 29 октября, 17:04

Published 29 октября, 17:04

Modified 29 октября, 17:06

Updated 29 октября, 17:06

Цыгане в Тагиле, обновление памятников, смертность на пожарах и сломанный мост

Цыгане в Тагиле, обновление памятников, смертность на пожарах и сломанный мост

29 октября 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru рассказывает о происшествиях в городе, связанных с цыганами. В Тагиле обновляют мемориалы воинам Великой Отечественной войны. С каждым годом все больше людей погибают на пожарах. 100 пятиклассников пополнили ряды местного «Движения первых». Под Тагилом вандал на тракторе разрушил мост.

Наркотики, оружие, обман и антисанитария — именно с этими негативными явлениями ассоциируются цыгане у жителей Нижнего Тагила. У многих горожан есть собственный отрицательный опыт общения с представителями этого этноса. На фоне событий в Коркино Челябинской области, где цыгане зарезали таксистку, TagilCity.ru рассказывает о цыганских микрорайонах и анализирует связанные с ними проблемы и опасности.

Цыганские микрорайоны Нижнего Тагила: проблемы и опасности
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В населенных пунктах под Нижним Тагилом уберут старые мемориалы героям Великой Отечественной войны и поставят новые по единому проекту — это будет двухметровая бронзовая скульптура воина. Обновление памятников проходит в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.

Администрация Нижнего Тагила снесет старые памятники Великой Отечественной войны
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За девять месяцев 2024 года девять человек погибли на пожарах в Нижнем Тагиле, среди них — один ребенок. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем: курении в постели, неправильной эксплуатации электрических приборов.

В Нижнем Тагиле почти в два раза выросла смертность из-за пожаров
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В Нижнем Тагиле в торжественной обстановке приняли в ряды «Движения первых» 100 пятиклассников. Юных активистов поздравил мэр Владислав Пинаев. Отделение организации появилось в городе лишь год назад, но уже успело стать одной из самых активно развивающихся ячеек в регионе.

100 пятиклассников пополнили ряды «Движения первых» в Нижнем Тагиле
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В селе Лая неизвестный вандал раскурочили пешеходный мост, который соединяет населенный пункт с Горноуральским. По словам очевидцев, это сделал неизвестный мужчина на тракторе. Люди утверждают, что он был сильно пьян.

Под Нижним Тагилом неизвестные сломали мост
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