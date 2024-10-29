Цыганские микрорайоны Нижнего Тагила: проблемы и опасности

Наверное, у каждого из нас есть история, а может быть даже и не одна, связанная с обманом цыган. Самым ярким периодом деятельности этого народа в городе стали 1990–2010-е годы, а излюбленной территорией — привокзальная площадь и прилегающие к ней участки. Никакой информации о том, сколько человек проживает в Нижнем Тагиле мы не нашли. Есть данные переписи начала нулевых (порядка 290 человек), но с тех пор много воды утекло. Ведь всем известно, как часто рожают цыганские женщины.