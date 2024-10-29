Цыганские микрорайоны Нижнего Тагила: проблемы и опасности

Posted 29 октября, 11:12
Published 29 октября, 11:12
Modified 29 октября, 11:32
Updated 29 октября, 11:32
Наверное, у каждого из нас есть история, а может быть даже и не одна, связанная с обманом цыган. Самым ярким периодом деятельности этого народа в городе стали 1990–2010-е годы, а излюбленной территорией — привокзальная площадь и прилегающие к ней участки. Никакой информации о том, сколько человек проживает в Нижнем Тагиле мы не нашли. Есть данные переписи начала нулевых (порядка 290 человек), но с тех пор много воды утекло. Ведь всем известно, как часто рожают цыганские женщины.
Согласно информации, полученной от самих тагильчан, в городе есть несколько локаций, где располагаются дома «приезжих»: Малая Кушва, Старая Гальянка и Валегин бор. Именно в частном секторе ГГМ живет, так называемая, элита. Они работают, строят добротные дома, хорошо одеваются и в целом жить соседям не мешают, а чем они занимаются на самом деле никто и не интересуется. Однако два других микрорайона страдают знатно.
Больше всего «славы» ходит о заселенцах улицы Менделеева. В середине 90-х годов в один из домов заехала цыганская семья. С тех пор покоя жителям Малой Кушвы не было. За несколько лет на небольшом участке появилось еще несколько помещений, в которых помещалось порядка четырех десятков человек. Конечно же, ни канализации, ни септика там смонтировано не было, поэтому, со слов тагильчан, в туалет «местные» ходили у забора.
Запах ужасный, отходы их жизнедеятельности стекают по всей улице. Постоянно что-то топят, жгут, а вокруг-то все деревянное. Это очень опасно. Нередко кидают мусор на чужие участки. Сколько мы боролись, писали куда только можно, проверки были, но они не особо помогали, — рассказывал тогда один из соседей.
На сегодняшний день некачественных «скороспелых» построек стало гораздо больше: сформировалось некое цыганское гетто, а насколько это законно, неизвестно.
Позднее стали поговаривать о распространении цыганами наркотиков. Мол, живут и зарабатывают баснословные деньги именно таким путем. Несколько резонансных дел «гремели» тогда на всю округу. Так, например, 22 кг афганского героина изъяли у 52-летнего водителя по пути в Челябинскую область в 2011 году, еще одного курьера задержали с 4,5 кг героина в 2013-м. Потом все вроде поутихло, задерживать цыган за торговлю перестали, или попросту информация больше не попадала в СМИ. Примечательно то, что в Нижнем Тагиле запрещенные вещества по-прежнему массово распространяются.
Живу на Вагонке, Валегин бор. У нас все вокруг закидано «закладками», никто ничего не предпринимает, опасно даже ходить, вокруг очень много зависимых, — поделилась мнением тагильчанка.
Да и в центре города не раз «трофеи» людям под ноги попадались:
У меня под окнами роют и роют. Зимой, летом — неважно. Еще такие агрессивные. В подъезде весь утеплитель срезали в поисках, шприцы можно найти и в почтовых ящиках, и на подоконниках.
Кроме нелегального бизнеса в цыганских кругах процветало воровство. Крали деньги, вещи и даже людей, обманом «покупали» машины и многое другое, одурманивали людей гипнозом, «гадали». Список достижений можно перечислять без конца. Редакция TagilCity.ru пообщалась с горожанами, которые рассказали свои истории. Публикуем некоторые из них.
Однажды ко мне подошла цыганка и сказала, что на мне порча. Поводила яйцом над головой, потом разбила его, а оно внутри черное. Скорее всего, что-то туда с помощью иглы ввели заранее. Говорит, теперь иди, ни с кем не разговаривай, и ушла. Денег не взяла, да у меня с собой и не было. Я так и не поняла, что это было, — вспомнила Ирина. — А вообще, цыгане к моим бабушке и дедушке подбросили своего ребенка. Давно это было, они его воспитали, а потом у него родилась я, дочка. Так вот, получается, я сама цыганка наполовину.
Мне тогда было 11 лет. Цыгане проходу не давали никому. На вокзале вообще толпами ходили на одного. Потеряться было просто. Меня бабушка за молоком послала, всего с собой было 200 рублей. Одна сотка моя, другую дали на покупку. Подошла цыганка и предложила мне погадать, сделать хорошее. Заболтала, заговорила, я ей стольник протянула. Мимо шла женщина и стала меня за собой тянуть. У меня истерика случилась, я же хотела, чтобы мне погадали. Слава богу меня увели, иначе бы и вторую денежку отдала, и неизвестно, что дальше произошло бы, — отметила Екатерина.
Шел я уставший тогда у «Смака» в центре. Подошли сразу толпой, облепили. Сначала попросили мелочи на проезд, я им сразу 100 рублей дал. Потом уже не понял, как стал отдавать еще и еще. Причем мне это казалось нормальным. Умеют они что-то с головой делать, в глаза смотрят, и ты рассудок будто теряешь. Сколько отдал им уже не помню, но немало. Меня женщина спасла какая-то тогда, они на нее набросились. Мы в магазин забежали. Меня только там отпустило. Я ее тогда отблагодарил, купил ей что-то из продуктов, — поделился историей Дмитрий.
Кроме вокзала, гуляли добытчики у бывшего магазина «Райт» на Садовой. Напромышляли там тоже достаточно.
У меня все золото сняли, кошелек забрали, минут за 10, наверное. Как домой дошла не помню, все в тумане. Потом плакала так, до сих пор вспоминать больно, — рассказала Ольга.
Гуляли компанией, и один из наших на спор подошел к ним, мол, не смогут они его «развести». Смотрим, а он им уже протягивает бумажку за бумажкой. Утащили его, но деньги вернуть не смогли, — пояснил Александр.
Можно без конца приводить примеры цыганского развода из прошлого, при этом в наше время они продолжаются. Не так активно, но примеры есть. Из последнего — кража 60 овец и коз на Ольховке и присвоение кальяна, взятого в аренду, нелегальный авторазбор на Руднике.
Их тут очень много, как будто с каждым днем все больше. Двор забит каким-то хламом. Их дети не дают нашим спокойно гулять, палками машут, — сообщала ранее горожанка.
В конце 2023 года обманутой оказалась продавец цветочного магазина. У нее хитростью выманили 5 тысяч рублей.
Подобные ситуации будут повторяться и сейчас, и через много лет. Специалисты считают, что это менталитет у цыган такой. Они живут по своим законам, остальное им чуждо.
Самое главное — не вступать с ними в контакт, ни при каких обстоятельствах. Даже если вы уверены в своих силах и денег у вас с собой нет. Кроме того, что потерять можно немало, есть шанс нажить себе врагов или лишиться жизни в конфликте.