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Posted 29 октября, 10:18

Published 29 октября, 10:18

Modified 29 октября, 10:20

Updated 29 октября, 10:20

В 97% школ Свердловской области нашли различные нарушения в работе столовых

В 97% школ Свердловской области нашли различные нарушения в работе столовых

29 октября 2024, 10:18
Фото: 1MI.
В 97% школьных столовых Свердловской области санитарные врачи нашли различные нарушения. В список входит все: от некачественной посуды до кишечной инфекции.

В течение 2024 года сотрудники Роспотребнадзора регулярно проверяли учебные заведения области. В основном нарушения удавалось устранить прямо во время проверки. Больше всего санврачам удалось обнаружить следующие допущения: плохая посуда, недовес порций, отсутствие маркировки, неправильное хранение продуктов.

В отдельный ряд нарушения специалисты выделили персонал, который работает без медкнижек. Напомним, что сотрудник столовой без медкнижки стал причиной массового отравления детей в школе №79 Академического района Екатеринбурга.

Сотрудники ведомства отметили, что в этом году на тарелки к детям не попали плохие продукты и пестициды, рассказала начальник одного из отделов Роспотребнадзора Наталия Моисеева.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали о статистике обращений в ведомство. 1244 жалобы связаны с нарушением санэпидрежима.

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