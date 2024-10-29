В 97% школ Свердловской области нашли различные нарушения в работе столовых

Posted 29 октября, 10:18
Published 29 октября, 10:18
Modified 29 октября, 10:20
Updated 29 октября, 10:20
В течение 2024 года сотрудники Роспотребнадзора регулярно проверяли учебные заведения области. В основном нарушения удавалось устранить прямо во время проверки. Больше всего санврачам удалось обнаружить следующие допущения: плохая посуда, недовес порций, отсутствие маркировки, неправильное хранение продуктов.
В отдельный ряд нарушения специалисты выделили персонал, который работает без медкнижек. Напомним, что сотрудник столовой без медкнижки стал причиной массового отравления детей в школе №79 Академического района Екатеринбурга.
Сотрудники ведомства отметили, что в этом году на тарелки к детям не попали плохие продукты и пестициды, рассказала начальник одного из отделов Роспотребнадзора Наталия Моисеева.
Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали о статистике обращений в ведомство. 1244 жалобы связаны с нарушением санэпидрежима.