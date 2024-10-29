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Posted 29 октября, 12:01

Published 29 октября, 12:01

Modified 29 октября, 12:03

Updated 29 октября, 12:03

В Березовском простятся с бойцом СВО

В Березовском простятся с бойцом СВО

29 октября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском простятся с рядовым Корминым Евгением. Он погиб в селе под Донецком.

Евгений отправился в зону СВО в мае 2024 года, погиб в июне 2024.

Мой дед прошел всю войну, Родину от фашистов защищал, а теперь настал мой черед, — сказал Евгений перед отправкой в зону спецоперации.

Евгений родился в 1974 году в глухой деревне Свердловской области. Большую часть своей трудовой деятельности работал водителем. Служил пограничником в 2000-х.

Боец увлекался строительством и даже доказал верность своему увлечению — сам построил дом в поселке Монетном.

Прощание с Евгением Корминым начнется 30 октября в 11 часов утра возле Мемориала боевой доблести в Березовском.

Напомним, в Екатеринбурге простились с 19-летним срочником, которого месяц искала мама. Он погиб в Курской области.

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