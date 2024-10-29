В Березовском простятся с бойцом СВО

Posted 29 октября, 12:01
Published 29 октября, 12:01
Modified 29 октября, 12:03
Updated 29 октября, 12:03
Евгений отправился в зону СВО в мае 2024 года, погиб в июне 2024.
Мой дед прошел всю войну, Родину от фашистов защищал, а теперь настал мой черед, — сказал Евгений перед отправкой в зону спецоперации.
Евгений родился в 1974 году в глухой деревне Свердловской области. Большую часть своей трудовой деятельности работал водителем. Служил пограничником в 2000-х.
Боец увлекался строительством и даже доказал верность своему увлечению — сам построил дом в поселке Монетном.
Прощание с Евгением Корминым начнется 30 октября в 11 часов утра возле Мемориала боевой доблести в Березовском.
Напомним, в Екатеринбурге простились с 19-летним срочником, которого месяц искала мама. Он погиб в Курской области.