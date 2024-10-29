В детском саду в Екатеринбурге скончался охранник

Posted 29 октября, 03:17
Published 29 октября, 03:17
Modified 29 октября, 03:19
Updated 29 октября, 03:19
По версии следствия, в данной смерти криминальных следов нет. Предварительно известно, что мужчина был сотрудником ЧОПа, пишет Ура.ру.
Подробности в настоящий момент неизвестны. Администрация детского сада сообщила, что у них ничего не произошло.
Напомним, в Екатеринбурге скончался бывший редактор издания «Уральский рабочий». Точная причина смерти неизвестна. При этом сообщается, что перед смертью мужчина болел, из-за чего злоупотреблял алкоголем.