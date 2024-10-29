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Posted 29 октября, 03:17

Published 29 октября, 03:17

Modified 29 октября, 03:19

Updated 29 октября, 03:19

В детском саду в Екатеринбурге скончался охранник

В детском саду в Екатеринбурге скончался охранник

29 октября 2024, 03:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скончался охранник детского сада №188 на Агрономической улице.

По версии следствия, в данной смерти криминальных следов нет. Предварительно известно, что мужчина был сотрудником ЧОПа, пишет Ура.ру.

Подробности в настоящий момент неизвестны. Администрация детского сада сообщила, что у них ничего не произошло.

Напомним, в Екатеринбурге скончался бывший редактор издания «Уральский рабочий». Точная причина смерти неизвестна. При этом сообщается, что перед смертью мужчина болел, из-за чего злоупотреблял алкоголем.

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