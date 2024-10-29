В Екатеринбурге названа точная причина смерти найденного в гараже 6-летнего мальчика

Напомним, опекун Далера Бобиева Вероника Наумова обвиняется в смерти своего подопечного. Следствие пришло к выводу, что 2 декабря 2022 года женщина связала ребенку ноги скотчем, избила обувной ложкой, а затем положила в ванную и держала под водой, пока мальчик не перестал дышать. Затем женщина решила скрыть преступление. До лета 2023 года ей удавалось это делать. Она даже получала пособия.