В Екатеринбурге названа точная причина смерти найденного в гараже 6-летнего мальчика

Posted 29 октября, 09:14
Published 29 октября, 09:14
Modified 29 октября, 09:16
Updated 29 октября, 09:16
Судмедэксперты провели второе исследование и пришли к выводу, что мальчик умер от утопления, пишет Е1.
По словам источника издания, в первый раз экспертиза не смогла установить точную причину, так как тело слишком сильно разложилось. При этом второе исследование носило генетический характер. Оно помогло установить, что ребенок утонул.
Понять, имелись ли на теле следы истязаний не представлялось возможным, утверждает источник. Однако в деле имеются фото и видео, где видно, что еще при жизни у Далера были побои, синяки, ожоги и следы от связывания.
Напомним, опекун Далера Бобиева Вероника Наумова обвиняется в смерти своего подопечного. Следствие пришло к выводу, что 2 декабря 2022 года женщина связала ребенку ноги скотчем, избила обувной ложкой, а затем положила в ванную и держала под водой, пока мальчик не перестал дышать. Затем женщина решила скрыть преступление. До лета 2023 года ей удавалось это делать. Она даже получала пособия.
Однако летом женщина заявила о пропаже ребенка. Его искали несколько дней. В результате его тело было обнаружено в спортивной сумке в гараже. Также в тюрьму был отправлен приемный отец Далера.