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Posted 29 октября, 07:09

Published 29 октября, 07:09

Modified 29 октября, 07:11

Updated 29 октября, 07:11

В Екатеринбурге обвиняемый в смерти внука дед попытался выйти из СИЗО

В Екатеринбурге обвиняемый в смерти внука дед попытался выйти из СИЗО

29 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге дед, убивший своего 1,5-месячного внука, попытался обжаловать арест и выйти из СИЗО. Ему это не удалось.

В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что адвокат мужчины подавал апелляцию на решение об избрании ему меры пресечения. Однако суд просьбу отклонил.

Напомним, инцидент произошёл ночью 16 октября, когда Дмитрий Кучин вернулся с работы. По его словам, плач ребенка его раздражал, и он убил его.

Долго прятаться после такого подозреваемый не смог. Силовики оцепили весь Химмаш, где произошло преступление, и задержали его.

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