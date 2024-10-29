В Екатеринбурге обвиняемый в смерти внука дед попытался выйти из СИЗО

Posted 29 октября, 07:09
Published 29 октября, 07:09
Modified 29 октября, 07:11
Updated 29 октября, 07:11
В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что адвокат мужчины подавал апелляцию на решение об избрании ему меры пресечения. Однако суд просьбу отклонил.
Напомним, инцидент произошёл ночью 16 октября, когда Дмитрий Кучин вернулся с работы. По его словам, плач ребенка его раздражал, и он убил его.
Долго прятаться после такого подозреваемый не смог. Силовики оцепили весь Химмаш, где произошло преступление, и задержали его.