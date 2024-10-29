В Екатеринбурге ухажер убедил свою даму сердца взять для него кредит

Posted 29 октября, 14:26
Published 29 октября, 14:26
Modified 29 октября, 14:28
Updated 29 октября, 14:28
Девушка познакомилась с мужчиной в ноябре 2023 года. Оказалось, что у него вместо приданного многотысячные долги, арестованные счета и машина. Он рассказал даме трогательную историю о том, что понятия не имеет, откуда взялись задолженности.
Ради любви женщина взяла кредит в 300 тысяч, чтобы возлюбленный смог забрать автомобиль. Он обещал исправно платить кредит и для этого поехал на Север. Поначалу мужчина и вправду платил, но меньше, чем нужно, а потом и вовсе пропал.
Разочаровавшись в любви, девушка пошла в суд. Теперь она хочет взыскать с него сумму кредита и госпошлину.
Напомним, в Екатеринбурге женщина так хотела попасть к одному доктору, что пошла записываться к нему через суд.