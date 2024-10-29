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Posted 29 октября, 14:26

Published 29 октября, 14:26

Modified 29 октября, 14:28

Updated 29 октября, 14:28

В Екатеринбурге ухажер убедил свою даму сердца взять для него кредит

В Екатеринбурге ухажер убедил свою даму сердца взять для него кредит

29 октября 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге ухажер убедил свою возлюбленную взять для него кредит, чтобы он оплатил «из ниоткуда» взявшиеся долги. После получения денег он уехал на вахту и начал игнорировать девушку.

Девушка познакомилась с мужчиной в ноябре 2023 года. Оказалось, что у него вместо приданного многотысячные долги, арестованные счета и машина. Он рассказал даме трогательную историю о том, что понятия не имеет, откуда взялись задолженности.

Ради любви женщина взяла кредит в 300 тысяч, чтобы возлюбленный смог забрать автомобиль. Он обещал исправно платить кредит и для этого поехал на Север. Поначалу мужчина и вправду платил, но меньше, чем нужно, а потом и вовсе пропал.

Разочаровавшись в любви, девушка пошла в суд. Теперь она хочет взыскать с него сумму кредита и госпошлину.

Напомним, в Екатеринбурге женщина так хотела попасть к одному доктору, что пошла записываться к нему через суд.

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