В Екатеринбурге ухажер убедил свою даму сердца взять для него кредит

Ради любви женщина взяла кредит в 300 тысяч, чтобы возлюбленный смог забрать автомобиль. Он обещал исправно платить кредит и для этого поехал на Север. Поначалу мужчина и вправду платил, но меньше, чем нужно, а потом и вовсе пропал.