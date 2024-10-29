В Кузбассе раскрыли кражу матрёшек

Сотрудники транспортной полиции установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием в зале ожидания очевидцев и сначала взял самую большую матрешку в одном из наборов. Спустя некоторое время мужчина вернулся к витрине и собрал оставшиеся сувениры, а также чайные ложки из набора.