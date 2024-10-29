В Нижнем Тагиле почти в два раза выросла смертность из-за пожаров

Posted 29 октября, 06:12
Published 29 октября, 06:12
Modified 29 октября, 06:14
Updated 29 октября, 06:14
За тот же период прошлого года в пожарах погибли пятеро человек. При этом детских смертей не было зафиксировано, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Там отметили, что опасность, как правило, люди создают для себя сами. Они не осторожно обращаются с огнем — курят в неположенных местах, не выключают вовремя электроприборы и так далее. Это все может спровоцировать пожар.
Ранее в садах на Широкой Речке в Екатеринбурге полыхали два дома. По словам одной из жительниц, второй дом можно было спасти. Однако у спасателей закончилась вода и им пришлось на некоторое время уехать.