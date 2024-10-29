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Posted 29 октября, 06:12

Published 29 октября, 06:12

Modified 29 октября, 06:14

Updated 29 октября, 06:14

В Нижнем Тагиле почти в два раза выросла смертность из-за пожаров

В Нижнем Тагиле почти в два раза выросла смертность из-за пожаров

29 октября 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney
Рост числа смертей в пожарах зарегистрирован в Нижнем Тагиле. Так, за 9 месяцев текущего года 9 человек скончались в результате возгораний. Среди них 1 ребенок.

За тот же период прошлого года в пожарах погибли пятеро человек. При этом детских смертей не было зафиксировано, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Там отметили, что опасность, как правило, люди создают для себя сами. Они не осторожно обращаются с огнем — курят в неположенных местах, не выключают вовремя электроприборы и так далее. Это все может спровоцировать пожар.

Ранее в садах на Широкой Речке в Екатеринбурге полыхали два дома. По словам одной из жительниц, второй дом можно было спасти. Однако у спасателей закончилась вода и им пришлось на некоторое время уехать.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Смерть#Гибель#Статистика#Екатеринбург
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