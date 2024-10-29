В Свердловской области начато расследование трагедии на ЕВРАЗ КГОКе

Posted 29 октября, 13:05
Published 29 октября, 13:05
Modified 29 октября, 13:07
Updated 29 октября, 13:07
Трагедия произошла 29 октября. На Северном карьере в Качканаре БелАЗ-7531н раздавил УАЗ-Патриот. В машине в это время были и. о. горного мастера и помощник машиниста экскаватора. Оба скончались на месте происшествия от полученных травм.
Сейчас комиссия проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить виновных, нарушивших требования охраны труда.
Стоит отметить, что это уже 2-й случай гибели сотрудников «ЕВРАЗ КГОК» за последние несколько месяцев, сообщает государственная инспекция труда.