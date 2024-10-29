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Posted 29 октября, 13:05

Published 29 октября, 13:05

Modified 29 октября, 13:07

Updated 29 октября, 13:07

В Свердловской области начато расследование трагедии на ЕВРАЗ КГОКе

В Свердловской области начато расследование трагедии на ЕВРАЗ КГОКе

29 октября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области начато расследование трагедии на ЕВРАЗ КГОКе в Качканаре.

Трагедия произошла 29 октября. На Северном карьере в Качканаре БелАЗ-7531н раздавил УАЗ-Патриот. В машине в это время были и. о. горного мастера и помощник машиниста экскаватора. Оба скончались на месте происшествия от полученных травм.

Сейчас комиссия проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить виновных, нарушивших требования охраны труда.

Стоит отметить, что это уже 2-й случай гибели сотрудников «ЕВРАЗ КГОК» за последние несколько месяцев, сообщает государственная инспекция труда.

Гибель рабочих под колесами БелАЗа на ЕВРАЗ КГОК в Качканаре расследует комиссия
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