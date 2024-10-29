В Свердловской области отменили закон об обманутых дольщиках

Posted 29 октября, 11:15
Published 29 октября, 11:15
Modified 29 октября, 11:17
Updated 29 октября, 11:17
Согласно данному закону, застройщики давали арендовать землю местным жителям, которые пострадали от недобросовестных строителей, рассказал руководитель комитета ро жилищной политике Валентин Лаппо.
Зампред Заксо Аркадий Чернецкий сообщил, что на данный момент термин «обманутый дольщик» в уральском регионе устранен на 100%. По его словам, за эти годы к данному вопросу власти серьезно подошли и провели большую работу.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Свердловской области ограничат продажу алкоголя по ночам в «наливайках».