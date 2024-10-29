В Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи женщина

Posted 29 октября, 10:54
Published 29 октября, 10:54
Modified 29 октября, 10:56
Updated 29 октября, 10:56
72-летняя пожилая женщина пропала 29 октября 2024 года в селе Большебрусянское. Известно, что она нуждается в медпомощи.
Пропавшая невысокого роста (160 см), нормостеник. Цвет глаз у женщины карий. Волосы ниже плеч, седые.
В день пропажи на ней были одеты штаны, и черные ботинки, безрукавка, кофта, сообщает поисковый отряд «ПРОРЫВ».
Напомним, под Режем ищут пропавшего 77-летнего мужчину. Он вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.