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Posted 29 октября, 10:54

Published 29 октября, 10:54

Modified 29 октября, 10:56

Updated 29 октября, 10:56

В Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи женщина

В Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи женщина

29 октября 2024, 10:54
Фото: 1MI.
В Белоярском городском округе разыскивают пропавшую без вести Бяхову (Чечеткину) Светлану.

72-летняя пожилая женщина пропала 29 октября 2024 года в селе Большебрусянское. Известно, что она нуждается в медпомощи.

Пропавшая невысокого роста (160 см), нормостеник. Цвет глаз у женщины карий. Волосы ниже плеч, седые.

В день пропажи на ней были одеты штаны, и черные ботинки, безрукавка, кофта, сообщает поисковый отряд «ПРОРЫВ».

Фото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область.

Напомним, под Режем ищут пропавшего 77-летнего мужчину. Он вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ЧП#Пропал человек#Екатеринбург
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