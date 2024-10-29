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Posted 29 октября, 09:30

Published 29 октября, 09:30

Modified 29 октября, 09:32

Updated 29 октября, 09:32

В Свердловской области взяточник Максим Незлобин пытается выйти из тюрьмы по УДО

В Свердловской области взяточник Максим Незлобин пытается выйти из тюрьмы по УДО

29 октября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области брат комика Александра Незлобина — Максим, который осужден за взятки и мошенничество. Занимался он этим, когда работал начальником по культуре города Полевского.

О конкретных успехах в таком непростом деле, как выход по УДО, не сообщается. Однако известен сам факт, пишет telegram-канал «Лампа».

Экс-начальник по культуре отсидел в тюрьме 2,5 года из 5.

Напомним, что его приговорили к 5 годам лишения свободы в 2022 году за сговор с главным бухгалтером администрации. Они получали взятки и занимались различными махинациями. Суд оценил ущерб в 11 млн рублей.

Напомним, в Екатеринбурге суд отказался выпускать по УДО бывшего полицейского, который изнасиловал женщину.

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