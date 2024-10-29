В Свердловской области взяточник Максим Незлобин пытается выйти из тюрьмы по УДО

Posted 29 октября, 09:30
Published 29 октября, 09:30
Modified 29 октября, 09:32
Updated 29 октября, 09:32
О конкретных успехах в таком непростом деле, как выход по УДО, не сообщается. Однако известен сам факт, пишет telegram-канал «Лампа».
Экс-начальник по культуре отсидел в тюрьме 2,5 года из 5.
Напомним, что его приговорили к 5 годам лишения свободы в 2022 году за сговор с главным бухгалтером администрации. Они получали взятки и занимались различными махинациями. Суд оценил ущерб в 11 млн рублей.
Напомним, в Екатеринбурге суд отказался выпускать по УДО бывшего полицейского, который изнасиловал женщину.