ВГОК в Нижнем Тагиле больше не может содержать опасное производство

Posted 29 октября, 13:39
Published 29 октября, 13:39
Modified 29 октября, 13:41
Updated 29 октября, 13:41
ООО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле больше не может отвечать по своим обязательствам из-за арестов счетов со стороны ФНС. А приставы наложили несколько десятков взысканий на счета компании.
Об этом предприятие заявило на судебном заседании с поставщиком электроэнергии, которому они задолжали 253 млн рублей, пишет «Правда УрФО».
Напомним, что компания, которая строит мост через Тагильский пруд, объявила себя банкротом.