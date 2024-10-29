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Posted 29 октября, 13:39

Published 29 октября, 13:39

Modified 29 октября, 13:41

Updated 29 октября, 13:41

ВГОК в Нижнем Тагиле больше не может содержать опасное производство

ВГОК в Нижнем Тагиле больше не может содержать опасное производство

29 октября 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney.
ВГОК в Нижнем Тагиле заявил, что больше не может содержать опасные предприятия. Завод не может исполнять свои обязательства, а налоговая требует признать предприятие банкротом.

ООО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле больше не может отвечать по своим обязательствам из-за арестов счетов со стороны ФНС. А приставы наложили несколько десятков взысканий на счета компании.

Об этом предприятие заявило на судебном заседании с поставщиком электроэнергии, которому они задолжали 253 млн рублей, пишет «Правда УрФО».

Напомним, что компания, которая строит мост через Тагильский пруд, объявила себя банкротом.

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